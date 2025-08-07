dark
FOTO Noile modele GPT-5, anunțate accidental de GitHub / OpenAI a confirmat ulterior că va fi lansat astăzi în patru versiuni

Daniel Simion
7 august 2025
Chatbotul cu inteligență artificiala ChatGPT, creat de start-up-ul OpenAI
ID 263892328 | Ai © Irinayeryomina | Dreamstime.com
GitHub a anunțat accidental noua gamă de modele GPT-5 ale OpenAi, înainte de lansarea oficială a companiei. The Verge a observat că postarea a fost rapid ștearsă, iar o versiune arhivată arată că GPT-5 va avea „capacități agentice îmbunătățite” și va putea gestiona „sarcini complexe de codare cu solicitări minime”.

Potrivit postării de pe GitHub, GPT-5 va fi disponibil în patru variante de model:

  • gpt-5 – conceput pentru sarcini logice și în mai mulți pași;
  • gpt-5-mini – o versiune ușoară pentru aplicații sensibile la costuri;
  • gpt-5-nano – optimizat pentru viteză și ideal pentru aplicații care necesită latență redusă;
  • gpt-5-chat – conceput pentru conversații avansate, naturale, multimodale și sensibile la context pentru aplicații enterprise.
Sursa foto: GitHub via The Verge

OpenAI a confirmat că va lansa GPT-5 mai târziu astăzi, cu anunțul unui „LIVE5TREAM” printr-o postare pe platforma X. Lansarea are loc în aceeași săptămână în care compania a livrat și două modele GPT-OSS open-weight, unul dintre ele fiind suficient de mic pentru a rula local pe un PC.

