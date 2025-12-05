Comisia Europeană a acceptat angajamentele TikTok privind asigurarea „transparenţei depline” a publicităţii, în baza Regulamentului privind serviciile digitale

Comisia Europeană a anunţat vineri că angajamentele asumate de gigantul chinez TikTok de a furniza registre de publicitate garantează „transparenţă deplină” în ceea ce priveşte reclamele de pe serviciile sale, aşa cum prevede Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA).

Într-un comunicat de presă, Executivul comunitar a explicat că, după un dialog intens, platforma TikTok a prezentat angajamente obligatorii ce răspund tuturor preocupărilor exprimate de Comisie în investigaţia sa şi în constatările sale preliminare din mai 2025.

„Aceste angajamente vor garanta transparenţă deplină”, a afirmat Comisia Europeană, transmite Agerpres.

Mai exact, TikTok va furniza întregul conţinut al anunţului aşa cum apare în fluxurile utilizatorilor, inclusiv URL-urile din linkul furnizat în anunţ şi îşi va actualiza depozitul mai rapid, asigurându-se că informaţiile sunt disponibile în maximum 24 de ore.

În plus, compania va furniza criteriile de direcţionare selectate de agenţii de publicitate, împreună cu datele agregate ale utilizatorilor (inclusiv sexul, grupa de vârstă şi statul membru în care se află utilizatorii care au fost contactaţi), permiţând cercetătorilor să investigheze modul în care sunt direcţionate şi livrate anunţurile publicitare. În cele din urmă, TikTok va introduce opţiuni de căutare şi filtre suplimentare, permiţând utilizatorilor să găsească anunţuri mai uşor.

„Transparenţa este esenţială pentru descoperirea escrocheriilor, asigurarea integrităţii informaţiilor şi protejarea tinerilor utilizatori şi a copiilor împotriva pericolelor ascunse. Mesajul este clar: Scopul nostru este conformarea. Atunci când platformele colaborează constructiv cu Comisia, suntem pregătiţi să acceptăm angajamente solide”, a declarat vicepreşedinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate şi democraţie, Henna Virkkunen.

Regulamentul privind serviciile digitale impune platformelor să menţină un registru accesibil şi cu funcţie de căutare al anunţurilor difuzate în cadrul serviciilor lor. Aceste registre sunt esenţiale pentru ca autorităţile de reglementare, cercetătorii şi societatea civilă să detecteze înşelătoriile, reclamele pentru produse ilegale sau inadecvate vârstei, reclamele false şi operaţiunile coordonate de informare, inclusiv în contextul alegerilor.

TikTok trebuie să pună în aplicare angajamentele cât mai curând posibil şi cel târziu în termenele convenite cu Comisia, variind de la 2 luni la maximum 12 luni, în funcţie de angajamentul specific.

Comisia va monitoriza cu atenţie respectarea de către TikTok a angajamentelor obligatorii pe care platforma le-a oferit în temeiul articolului 71 din Regulamentul privind serviciile digitale, precum şi a celorlalte obligaţii care îi revin în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale