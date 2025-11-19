Patru proiecte românești de electrificare în transporturi primesc finanțare din fondul Connecting Europe Facility

Comisia Europeană a anunțat că a selectat patru proiecte de electrificare dezvoltate de companii românești pentru a primi o finanțare de 29,33 milioane de euro (33,98 milioane de dolari) din fondul Connecting Europe Facility (CEF), scrie Economedia.ro.

Runda de finanțare CEF implică un total de peste 600 de milioane de euro în subvenții UE, care vor sprijini 70 de proiecte care vizează electrificarea și decarbonizarea transportului rutier, maritim, pe căile navigabile interioare și aerian de-a lungul rețelei transeuropene de transport (TEN-T) în 24 de state membre, a anunțat Comisia într-un comunicat de presă luni.

Operatorul terminalului portuar Constanța South Container Terminal (CSCT), cu sediul în România, o filială deținută în totalitate de compania de logistică din Emiratele Arabe Unite DP World, va primi o finanțare CEF recomandată de 19,82 milioane de euro pentru un proiect care implică implementarea infrastructurii de alimentare cu energie electrică la mal (OPS) în portul Constanța.

Proiectul va include „infrastructura electrică pentru 29 de blocuri de containere (3 transformatoare de 2500 kVA, 29 sisteme de bare colectoare pentru alimentarea macaralelor reRTG [rubber-tyred gantry]), infrastructura de reîncărcare HUB pentru camioane electrice terminale – ETT (transformator 2,5 MVA, 5 stații de încărcare 2×200 kW), sistem OPS 2 transformatoare, 2 dispozitive de călcare la rece de 5MVA fiecare și 10 camioane electrice terminale”, conform unui document al Comisiei care detaliază proiectele selectate.

DP World a câștigat în 2003 un contract de concesiune pentru exploatarea terminalului de containere din portul sudic al Constanței. În 2019, contractul de concesiune a fost prelungit cu 30 de ani.

Firma locală Smart Business & Technologies Solutions va primi o finanțare recomandată din partea CEF în valoare de 4,08 milioane de euro pentru un proiect care vizează instalarea a 76 de puncte de reîncărcare cu curent continuu (CC), inclusiv 60 de unități de 350 kW fiecare pentru vehicule grele (HDV) și 16 unități de 150 kW fiecare, în 32 de locații strategice din România.

PPC Blue Romania, o unitate a companiei grecești de utilități Public Power Corporation (PPC), își propune, de asemenea, să instaleze 98 de puncte de reîncărcare cu o putere minimă de 150 kW fiecare pentru vehicule ușoare (LDV) și 8 puncte de reîncărcare cu o putere minimă de 350 kW pentru HDV în 34 de locații din România și Grecia, ca parte a unui proiect care va primi o finanțare CEF recomandată de 3,42 milioane de euro.

În același timp, un proiect cu o finanțare CEF recomandată de 2,01 milioane de euro, coordonat de Rompetrol Financial Group, își propune să instaleze 37 de puncte de reîncărcare de 150 kW fiecare pentru LDV și 15 puncte de reîncărcare de 350 kW fiecare pentru HDV de-a lungul rețelei TEN-T din România, în 22 de locații identificate.