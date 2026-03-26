Comisia Europeană a ajuns la o concluzie preliminară care pune presiune serioasă pe marile platforme de conținut pentru adulți: Pornhub, Stripchat, XNXX și XVideos ar încălca Regulamentul privind serviciile digitale (DSA), pentru că nu reușesc să împiedice accesul minorilor.

Evaluarea vine după o investigație amplă și scoate în evidență, în primul rând, modul în care aceste platforme își analizează propriile riscuri. Potrivit comunicatului Comisiei, ele „nu au identificat și nu au evaluat cu diligență riscurile” la care sunt expuși minorii.

Mai mult, chiar și acolo unde riscurile au fost recunoscute, analiza ar fi fost superficială. Autoritățile europene spun că platformele au pus accent mai degrabă pe impactul asupra propriilor afaceri — cum ar fi reputația — și nu pe efectele reale asupra copiilor, așa cum cere legislația.

În unele cazuri, situația este și mai complicată. Stripchat, XVideos și XNXX sunt acuzate că ar fi „denaturat sau nu au luat în considerare” concluziile discuțiilor cu organizații specializate în drepturile copiilor, inclusiv pe tema verificării vârstei.

Accesul minorilor, în continuare posibil „cu un simplu clic”

Una dintre cele mai clare probleme identificate este lipsa unor bariere reale de acces. Deși toate platformele susțin în Termenii și condițiile lor că sunt destinate exclusiv adulților, în practică lucrurile stau diferit.

Minorii pot intra pe aceste site-uri „printr-un simplu clic”, bifând că au peste 18 ani.

Comisia este explicită aici: „declarația pe proprie răspundere” nu este o măsură eficace. În același registru, nici soluțiile suplimentare — estomparea conținutului, avertismentele sau etichetele „Restricționat la adulți” — nu reușesc să blocheze în mod real accesul la conținutul dăunător.

În acest context, instituția europeană transmite clar ce așteaptă: implementarea unor sisteme reale de verificare a vârstei, capabile să protejeze efectiv minorii.

Urmează răspunsul platformelor și posibile sancțiuni

Procesul este însă departe de a fi încheiat. Platformele vizate au acum posibilitatea să consulte documentele din dosarul Comisiei și să răspundă în scris la aceste concluzii preliminare.

În paralel, va fi consultat și Comitetul european pentru servicii digitale.

Dacă poziția Comisiei va fi confirmată, consecințele pot fi semnificative. Executivul european poate emite o decizie de neconformitate și poate aplica amenzi care pot ajunge până la 6% din cifra de afaceri anuală globală a companiilor. În plus, pot fi impuse penalități zilnice pentru a forța conformarea.

Investigația face parte dintr-un demers mai amplu la nivelul UE

Procedurile oficiale împotriva Pornhub, XVideos, XNXX și Stripchat au fost lansate încă din 27 mai 2025, în baza DSA.

Analiza Comisiei s-a bazat pe o gamă largă de surse: rapoarte interne ale platformelor, documente și date furnizate de acestea, răspunsuri la solicitări oficiale, dar și discuții cu experți din domeniu.

Ca reper, autoritățile au folosit Orientările DSA din 2025 privind protecția minorilor, care subliniază că verificarea vârstei este o metodă „proporțională și eficace” pentru limitarea accesului copiilor la conținut pentru adulți.

În paralel, Comisia lucrează la propria aplicație europeană de verificare a vârstei — un sistem care ar trebui să fie ușor de utilizat și să respecte viața privată. Acesta este testat împreună cu statele membre și ar urma să fie compatibil cu viitoarele portofele digitale de identitate ale UE.

Investigația a fost susținută și de mai multe autorități naționale, inclusiv din Cipru și Cehia — statele unde sunt stabilite aceste platforme — dar și din Franța și Germania, unde existau deja anchete la nivel local.

În același timp, autoritățile europene derulează o acțiune coordonată și împotriva platformelor pornografice mai mici, încercând să aplice regulile în mod uniform, indiferent de dimensiunea serviciului online.