Compania românească de inginerie Piaxo a inaugurat un nou centru de cercetare și dezvoltare în Timișoara, în cadrul unui proiect realizat în colaborare strategică cu Clarios.

Proiectul va genera 120 de noi locuri de muncă ultra-specializate, acoperind toate disciplinele de inginerie: software, hardware, sisteme integrate, testare, asigurarea calității și management de proiect, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat, centrul va deveni un nucleu tehnologic regional, consolidând expertiza locală și accelerând inovația prin colaborarea cu parteneri internaționali.

Noul centru se va concentra pe proiecte avansate în domeniul sistemelor de management al bateriilor (BMS), soluții de stocare pe bază de sodiu-ion și litiu-ion, precum și tehnologii pentru invertoare și supercapacitori. Aceste tehnologii sunt esențiale nu doar pentru vehiculele electrice moderne, ci și pentru funcțiile critice de siguranță integrate în automobile.

„Centrul va sprijini proiectele de cercetare și dezvoltare și va opera programe comune cu Clarios pentru dezvoltarea tehnologiilor avansate necesare bateriilor viitorului mobilității electrice”, se arată în comunicat.

Piaxo este recunoscută pentru sprijinul oferit în dezvoltarea majorității ECU-urilor (unități de control electronice) integrate în vehicule destinate industriei auto globale. Compania are birouri în Cluj-Napoca și Timișoara, dar și o prezență internațională la München, Germania, unde continuă colaborările cu producători auto globali.

Clarios, partenerul strategic al proiectului, are aproximativ 18.000 de angajați în peste 100 de țări și este specializată în tehnologii avansate pentru baterii de joasă tensiune dedicate mobilității electrice.

Inaugurarea centrului R&D reprezintă un pas important pentru consolidarea Timișoarei ca hub tehnologic în domeniul ingineriei auto și al mobilității electrice. Cele 120 de locuri de muncă create sunt destinate specialiștilor cu înaltă calificare, contribuind astfel la atragerea și reținerea talentelor locale, dar și la dezvoltarea de soluții tehnologice inovatoare la standarde internaționale.