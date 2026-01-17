Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite polițiștilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Noua reglementare stabilește cadrul legal pentru folosirea acestor echipamente în spațiul public, cu scopul de a crește transparența intervențiilor și siguranța atât a cetățenilor, cât și a agenților.

Situațiile în care înregistrarea este permisă fără consimțământ

Potrivit președintelui, legea definește clar situațiile în care camerele pot fi utilizate fără acordul persoanelor vizate. Printre acestea se numără legitimarea persoanelor, constatarea contravențiilor, utilizarea mijloacelor de imobilizare, precum și intervențiile necesare pentru protejarea vieții, integrității fizice sau a ordinii publice.

În același timp, actul normativ introduce garanții pentru respectarea drepturilor cetățenilor, stabilind limite clare privind utilizarea și scopul înregistrărilor.

„În măsura în care circumstanțele permit, cetățenii vor fi informați că sunt înregistrați”, a precizat Nicușor Dan. Totodată, autoritățile administrației publice locale au obligația de a comunica public faptul că polițiștii locali sunt dotați cu astfel de echipamente, pentru a asigura un nivel sporit de transparență.

Stocarea datelor și accesul la fonduri europene

Conform legii, înregistrările vor fi păstrate pentru o perioadă de maximum șase luni, după care vor fi distruse, cu excepția situațiilor în care acestea constituie probe într-o procedură judiciară sau administrativă.

Pentru implementarea tehnică a sistemului, administrațiile publice locale vor putea accesa fonduri europene, destinate achiziției echipamentelor și infrastructurii necesare.

Președintele a subliniat că noua lege are ca scop consolidarea siguranței publice și creșterea încrederii în activitatea poliției locale. „Această lege contribuie la creșterea transparenței activității poliției locale și oferă un nivel mai ridicat de protecție atât cetățenilor, cât și agenților”, a transmis Nicușor Dan.