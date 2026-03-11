Mai mult de o treime dintre consumatorii care fac cumpărături online în Uniunea Europeană au întâmpinat probleme în timpul achizițiilor, potrivit unui studiu privind utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în 2025, publicat de Eurostat.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Conform datelor, 35,4% dintre cumpărătorii online din UE au declarat că au avut dificultăți atunci când au comandat produse sau servicii prin intermediul unui site web sau al unei aplicații.

Diferențe mari între statele membre

Analiza arată diferențe semnificative între statele membre ale UE în ceea ce privește experiența consumatorilor cu platformele de comerț online.

Cele mai mari procente de utilizatori care au raportat probleme au fost înregistrate în:

Malta – 64%

Țările de Jos – 57,9%

Luxemburg – 51,4%

La polul opus se află statele unde problemele raportate sunt mult mai rare:

Portugalia – 4,5%

Grecia – 10,6%

Letonia – 13,3%

În România, ponderea cumpărătorilor online care au întâmpinat dificultăți a fost de 28,24%, sub media Uniunii Europene.

Cele mai frecvente probleme întâlnite de consumatori

Potrivit studiului, cea mai comună problemă raportată de utilizatorii platformelor de comerț online este livrarea mai lentă decât cea estimată. Aproximativ 19,9% dintre cumpărători au declarat că produsele comandate au ajuns cu întârziere.

A doua problemă ca frecvență este legată de funcționarea platformelor digitale. 11,5% dintre consumatori au spus că site-ul sau aplicația folosită pentru cumpărături era dificil de utilizat sau funcționa nesatisfăcător.

Pe locul al treilea se află livrarea de produse greșite sau deteriorate, o situație raportată de 10,4% dintre utilizatori.

În ciuda acestor probleme, comerțul online continuă să crească în Uniunea Europeană, devenind una dintre principalele forme de achiziție pentru consumatori. Extinderea rapidă a platformelor digitale și creșterea volumului de livrări pun însă presiune pe logistică, infrastructura IT și serviciile de relații cu clienții.

Datele Eurostat arată că experiența utilizatorilor diferă semnificativ între statele membre, în funcție de maturitatea pieței de comerț electronic și de calitatea serviciilor oferite de platforme și companiile de livrare.