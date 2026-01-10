Autoritățile din Indonezia au decis blocarea temporară a accesului la Grok, chatbotul dezvoltat de compania xAI a lui Elon Musk, invocând riscuri legate de generarea de conținut pornografic și sexualizat cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit The Guardian, Indonezia devine astfel prima țară care interzice oficial accesul la acest instrument AI.

Decizia vine pe fondul criticilor tot mai dure formulate de guverne, cercetători și autorități de reglementare din Europa și Asia, unele dintre acestea deschizând anchete privind conținutul problematic apărut în aplicație.

Reacția xAI: restricții pentru utilizatorii plătitori

Compania xAI a anunțat joi că va limita funcțiile de generare și editare a imaginilor exclusiv la abonații plătitori. Măsura este prezentată drept un pas necesar pentru a remedia vulnerabilitățile de securitate care au permis apariția unor imagini sexualizate, inclusiv reprezentări controversate cu minori îmbrăcați sumar.

Guvernul indonezian: „o încălcare gravă a drepturilor omului”

Ministrul comunicațiilor și digitalului, Meutya Hafid, a declarat că autoritățile tratează deepfake-urile sexuale neconsensuale drept o încălcare serioasă a drepturilor omului, a demnității și a siguranței cetățenilor în mediul online. Ministerul a convocat, de asemenea, reprezentanți ai platformei X pentru discuții oficiale pe această temă.

Indonezia, stat cu cea mai mare populație musulmană din lume, aplică reguli stricte privind interzicerea distribuției online a materialelor considerate obscene.

Poziția lui Musk și reacția companiei

Elon Musk a transmis pe X că orice utilizator care folosește Grok pentru a crea conținut ilegal va fi sancționat la fel ca în cazul încărcării directe de materiale ilegale pe platformă. Într-un schimb de e-mailuri cu Reuters, xAI a răspuns solicitării de comentarii printr-un mesaj automat: „Legacy Media Lies”. Platforma X nu a oferit un răspuns oficial.

Presiuni internaționale și reacții politice

Blocarea din Indonezia a fost precedată de dezactivarea, vineri, a funcției de creare a imaginilor pentru majoritatea utilizatorilor Grok, după proteste legate de folosirea acesteia pentru generarea de imagini sexuale explicite și violente.

În paralel, Musk se confruntă cu amenințări privind amenzi, măsuri de reglementare și chiar o posibilă interdicție a X în Regatul Unit.

Și în Australia, autoritățile și liderii politici au reacționat. Prim-ministrul Anthony Albanese a calificat drept „abominabilă” utilizarea inteligenței artificiale pentru exploatarea sau sexualizarea persoanelor fără consimțământ. El s-a alăturat astfel unui grup tot mai numeros de lideri internaționali, inclusiv premierul britanic Keir Starmer, care au criticat public platforma.

Autoritățile australiene avertizează

Oficiul pentru Siguranță Electronică din Australia a semnalat o creștere recentă a utilizării Grok pentru crearea de imagini sexualizate sau exploatatoare, chiar dacă numărul total de plângeri rămâne relativ redus. Autoritatea a avertizat că va folosi toate instrumentele legale disponibile, inclusiv ordine de eliminare, în cazul încălcării legislației privind siguranța online.

Potrivit instituției, X, Grok și alte servicii similare sunt supuse obligațiilor stricte de a detecta și elimina materiale de exploatare sexuală a copiilor și alte conținuturi ilegale, conform standardelor industriale australiene.