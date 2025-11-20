Justiția spaniolă a condamnat Meta, compania-mamă a Facebook și Instagram, să plătească în total peste 540 de milioane de euro mass-media locale pentru „concurență neloială”, pentru încălcarea reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal, o decizie care ar putea avea caracter de precedent, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com.

Gigantul tehnologic a fost acuzat că a utilizat datele utilizatorilor de internet între 2018 și 2023 fără consimțământul acestora pentru a crea profiluri publicitare personalizate și a obținut un profit enorm în detrimentul mass-media spaniole care respecta legislația în materie de protecție a vieții private.

La originea plângerii se află mai multe mass-media, printre care membrii Asociației Mass-media de Informare (AMI), care s-a felicitat pentru o „victorie esențială pentru jurnalism, concurență și democrație”.

Miercuri, Tribunalul Comercial din Madrid a condamnat Meta „la plata a 479 de milioane de euro către 87 de editori de presă digitală spaniolă și agenții de presă membre ale AMI pentru că a obținut un avantaj concurențial semnificativ prin publicitatea pe rețelele sale sociale Facebook și Instagram, încălcând Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD)”, potrivit unui comunicat.

Decizia menționează, de asemenea, peste 60 de milioane de euro cu titlu de dobânzi legale care se adaugă la această sumă, precum și despăgubirea agenției Europa Press, care nu este membră a AMI.

Meta a anunțat, la rândul său, că va face apel împotriva acestei hotărâri, pe care o consideră „nefondată” și care „ignoră în mod deliberat funcționarea industriei publicității online”.

Grupul afirmă că „respectă toate legile” și „pune la dispoziția utilizatorilor o serie de instrumente pentru a-și controla experiența pe serviciile noastre”.

„Profilare masivă”

În timpul procesului de la începutul lunii octombrie, AMI a denunțat „profilarea masivă a comportamentului tuturor utilizatorilor de internet (…) fără a-i informa și fără a obține consimțământul cetățenilor”, ceea ce i-a permis să vândă apoi „publicitate segmentată”.

În schimb, conducerea Meta din Spania a susținut că nu atât datele utilizatorilor erau importante, cât algoritmii utilizați pentru a face anunțurile relevante pentru fiecare utilizator de internet.

Pentru a stabili valoarea prejudiciului, judecătorul a trebuit să facă un calcul, având în vedere că Meta „nu a furnizat instanței conturile activităților sale din Spania”, explică comunicatul instanței.

Judecătorul s-a bazat astfel pe datele furnizate de presa digitală spaniolă și a concluzionat că, în cei cinci ani în care a durat încălcarea (de la 25/05/2018, data intrării în vigoare a GDPR, până la 01/08/2023, data la care Meta propune utilizatorului să-și dea sau nu consimțământul), Meta a câștigat în Spania peste 5,281 miliarde de euro din activitatea sa de publicitate online.

Prin urmare, a evaluat pierderile de venituri pentru „ceilalți concurenți de pe piața publicitară spaniolă” cauzate de acțiunile Meta și „pierderea de venituri din publicitatea digitală” și a ajuns la suma de 479 de milioane de euro pentru AMI, 2,57 milioane pentru Europa Press și 13 563 de euro pentru Radio Blanca.

Ancheta parlamentară

Printre membrii AMI se numără Prisa, proprietarul cotidianului El Pais și al ziarului sportiv AS, dar și Godo (La Vanguardia, Mundo deportivo…), Unidad Editorial (El Mundo, Marca) și Vocento, care publică cotidianul conservator ABC.

Tribunalul precizează, de asemenea, că o plângere similară este în curs în Franța și că această hotărâre subliniază „rolul fundamental al legislației în materie de concurență în controlul abuzurilor legate de prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal și puterea informativă și economică imensă a giganților tehnologici”.

Reporteri fără Frontiere (RSF) a salutat această decizie care condamnă „raportul de forță disproporționat între Meta și mass-media spaniolă” și „deschide calea către o ofensivă eficientă împotriva concurenței neloiale a platformelor din Europa față de mass-media”.

Miercuri, premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat deschiderea unei anchete parlamentare asupra Meta și convocarea în curând a conducerii grupului în Parlament pentru a verifica dacă întreprinderea a încălcat viața privată a milioane de utilizatori prin intermediul unui sistem ascuns pe dispozitivele Android.