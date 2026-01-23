Consiliul Concurenței a amendat cu 4,5 milioane lei producătorul și distribuitorul produselor grupului LVMH, pentru că a limitat în mod nejustificat vânzările online

Consiliul Concurenței a sancționat compania Thelios SpA cu o amendă în valoare de 4.552.647 lei (915.068 euro) pentru participarea, alături de partenerul său Shades Originators SRL, la o înțelegere anticoncurențială pe piața comercializării ochelarilor de lux din România, potrivit unui comunicat al instituției.

În urma investigației, autoritatea de concurență a constatat că Thelios SpA – producător și distribuitor exclusiv în România al ochelarilor de lux aparținând grupului LVMH (Louis Vuitton – Moët & Chandon – Hennessy) – și Shades Originators SRL, retailer de produse de lux, au limitat în mod nejustificat vânzările online. Mai exact, Thelios SpA a impus o politică comercială prin care a interzis comercializarea ochelarilor de lux prin magazinul online al Shades Originators SRL, restricționând astfel concurența pe piață.

Shades Originators SRL a beneficiat de imunitate totală la amendă, întrucât a aplicat la politica de clemență a Consiliului Concurenței și a denunțat practicile anticoncurențiale.

Consiliul Concurenței reamintește că legislația în domeniu interzice orice înțelegeri între companii sau practici concertate care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenței pe piața românească.

Deciziile autorității de concurență sunt executorii, iar amenzile aplicate constituie venituri la bugetul de stat. Punerea în aplicare a deciziei de sancționare și executarea amenzii revin Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).