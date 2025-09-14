Ce va urma în cazul în care China va ajunge pe Lună înaintea americanilor?

„Țara care ajunge prima pe Lună va stabili regulile de desfășurare a activităților spațiale pentru decenii de acum înainte”, a declarat Allen Cutler, președinte și CEO al Coaliției pentru Explorare Spațială, citat de Space.com

NASA plănuiește lansarea misiunii Artemis 2 la începutul anului viitor, care va trimite astronauți în jurul Lunii și înapoi pe Pământ, urmând ca în 2027 să fie realizată misiunea Artemis 3, cu aselenizare umană. China, în schimb, și-a asumat obiectivul de a efectua prima aselenizare umană înainte de 2030 și a anunțat recent progrese în dezvoltarea hardware-ului necesar, inclusiv racheta Long March 10 și modulul lunar Lanyue.

Deși aceste cronologii par să plaseze SUA în frunte, experții care au participat săptămâna trecută la o audiere a Comitetului pentru Comerț al Senatului, intitulată „O Lună periculoasă se ridică”, au avertizat că America riscă să piardă cursa lunară în fața Chinei.

Printre motivele invocate se numără ritmul de dezvoltare al rachetei Starship a SpaceX, care va servi drept modul lunar pentru Artemis 3, și necesitatea mai multor misiuni de realimentare pentru a ajunge pe Lună.

„Dacă nu se schimbă ceva, este foarte puțin probabil ca Statele Unite să depășească termenul estimat de China”, a declarat fostul administrator NASA, Jim Bridenstine, în cadrul audierii.

Impact geopolitic major

În cazul în care China ajunge prima, consecințele pentru Statele Unite ar putea fi profunde, potrivit lui Mike Gold, președinte al departamentului de spațiu civil și internațional la Redwire și un actor important în formularea Acordurilor Artemis.

„Să vă pun astfel: China ajunge pe Lună. A doua zi, vom vedea beneficii enorme pentru ei din punct de vedere politic, unde atenția noastră se va îndrepta spre ei, nu doar în domeniul explorării spațiale, ci și pentru acorduri de securitate națională, pentru acorduri comerciale”, a explicat Gold.

„Întâlnirea care are loc acum între China, India și Rusia… dacă Beijingul ajunge primul pe Lună, aceste legături economice se vor adânci și consolida”, a adăugat Gold.

„China este foarte bună în folosirea spațiului pentru a influența dinamica globală despre care vorbesc Jim Bridenstine și generalul John Shaw. Dacă ei ajung primii, vom asista la o realiniere globală care va afecta economia noastră, baza noastră de taxe, capacitatea noastră de a inova și securitatea națională în termeni de diplomație și geopolitică, fapt care va influența securitatea și multe alte aspecte ale vieții noastre cotidiene”.

Resurse lunare și avantaj strategic

Dincolo de o simplă demonstrație de capacitate, impactul mai durabil va fi exercitat de țara sau țările care vor stabili o prezență susținută pe Lună.

Gold a subliniat în mărturia sa: „Dacă America nu va fi prima care revine pe Lună, riscăm să cedăm Chinei cele mai bune rezerve de gheață”, resurse care pot fi transformate în oxigen și hidrogen pentru combustibil sau folosite ca apă potabilă.

Totuși, datele obținute până în prezent sugerează că Beijingul se concentrează mai întâi pe o aterizare cu echipaj la latitudini medii, în loc să vizeze Polul Sud lunar, unde gheața este mai abundentă.

În același timp însă, misiunile robotizate chineze Chang’e 7 și Chang’e 8, programate pentru 2026, respectiv 2028–2029, vor încerca să aterizeze în puncte cheie de lângă Polul Sud lunar pentru a prospecta volatili precum gheața și pentru a testa imprimarea cărămizilor necesare construcției habitatelor lunare.

Cine va stabili regulile jocului spațial?

Allen Cutler, președinte și CEO al Coalitiei pentru Explorare Spațială, a remarcat în declarația sa că oricine va deveni lider în explorarea lunară va stabili regulile pentru folosirea resurselor spațiale, guvernanța lunară și formarea parteneriatelor internaționale.

„Țara care ajunge prima pe Lună va stabili regulile de desfășurare a activităților spațiale pentru decenii de acum înainte. Acea conducere trebuie să vină din partea Statelor Unite”, a spus Cutler.