Un cosmodrom din Kazakhstan a fost avariat în timpul lansării unei rachete / Aceasta transporta un echipaj ruso-american către ISS

Platforma de lansare a cosmodromului Baikonur, din Kazahstan, a suferit avarii în timpul lansării unei rachete Soyuz care transporta un echipaj ruso-american către Stația Spațială Internațională, a declarat agenția spațială rusă Roscosmos citată de Le Monde.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Daunele suferite de instalații au fost importante

Roscosmos transmite că a constatat „avarii la mai multe elemente” ale rampei de lansare. Acestea sunt singurele care permit Rusiei să lanseze zboruri cu echipaj uman, dar blogurile de specialitate afirmă că țara Rusia nu va putea asigura pe termen lung lansarea zborurilor cu echipaj uman.

Cu toate acestea, agenția spațială susține că „toate materialele de rezervă (erau) disponibile pentru reparații”, iar rampa de lansare va fi reparată „cât mai curând posibil”. Totuși, specialiștii susțin că daunele suferite de instalații în timpul decolării au fost importante.

Misiunea Soyuz MS-38, care transporta cosmonauții ruși Serghei Kud-Svertchkov și Serghei Mikaïev, precum și astronautul american Chris Williams, a decolat de la Baikonur joi la ora 11:27, ora României. Nava s-a andocat ulterior la Stația Spațială Internațională (ISS) fără a suferi avarii, potrivit Roscosmos.

Spațiul este unul dintre puținele domenii în care cooperarea dintre Rusia și Statele Unite a continuat după începerea ofensivei ruse în Ucraina în februarie 2022.