dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Un cosmodrom din Kazakhstan a fost avariat în timpul lansării unei rachete / Aceasta transporta un echipaj ruso-american către ISS

Redacția TechRider
28 noiembrie 2025
Lansare Soiuz MS-38
Sursa foto: BILL INGALLS / UPI / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Platforma de lansare a cosmodromului Baikonur, din Kazahstan, a suferit avarii în timpul lansării unei rachete Soyuz care transporta un echipaj ruso-american către Stația Spațială Internațională, a declarat agenția spațială rusă Roscosmos citată de Le Monde.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Daunele suferite de instalații au fost importante

Roscosmos transmite că a constatat „avarii la mai multe elemente” ale rampei de lansare. Acestea sunt singurele care permit Rusiei să lanseze zboruri cu echipaj uman, dar blogurile de specialitate afirmă că țara Rusia nu va putea asigura pe termen lung lansarea zborurilor cu echipaj uman.

Cu toate acestea, agenția spațială susține că „toate materialele de rezervă (erau) disponibile pentru reparații”, iar rampa de lansare va fi reparată „cât mai curând posibil”. Totuși, specialiștii susțin că daunele suferite de instalații în timpul decolării au fost importante.

Misiunea Soyuz MS-38, care transporta cosmonauții ruși Serghei Kud-Svertchkov și Serghei Mikaïev, precum și astronautul american Chris Williams, a decolat de la Baikonur joi la ora 11:27, ora României. Nava s-a andocat ulterior la Stația Spațială Internațională (ISS) fără a suferi avarii, potrivit Roscosmos.

Spațiul este unul dintre puținele domenii în care cooperarea dintre Rusia și Statele Unite a continuat după începerea ofensivei ruse în Ucraina în februarie 2022.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...