Google a eliminat de pe YouTube zeci de videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale care foloseau personaje deținute de Disney, după ce compania media a transmis o scrisoare oficială de tip „cease and desist” (somație de încetare), scrie Variaty.

Personaje celebre vizate de eliminare

În scrisoare, Disney a indicat în mod explicit linkurile către videoclipurile respective și a cerut ca acestea să fie eliminate imediat. Materialele vizate prezentau personaje celebre precum Mickey Mouse, Deadpool, dar și personaje din universurile „Star Wars” și „The Simpsons”. O parte dintre videoclipuri fuseseră realizate cu Veo, instrumentul de generare video cu inteligență artificială dezvoltat de Google.

La momentul transmiterii scrisorii, linkurile către videoclipuri erau încă active. Ulterior, acestea au început să redirecționeze către un mesaj standard afișat de YouTube: „Acest videoclip nu mai este disponibil din cauza unei revendicări de drepturi de autor din partea Disney”.

Acordul Disney cu OpenAI

Acțiunea Disney a avut loc cu puțin timp înainte ca grupul să anunțe un acord separat cu OpenAI. În baza acestui acord, aproximativ 200 de personaje Disney vor fi licențiate pentru utilizarea în Sora, instrumentul de generare video dezvoltat de OpenAI. Acordul permite utilizatorilor să creeze clipuri AI scurte, în condiții licențiate și controlate.

Protecția proprietății intelectuale

Prin intervenția adresată Google, Disney a transmis că dorește să își protejeze personajele împotriva utilizării neautorizate în conținut generat de inteligență artificială. În documentul oficial, compania a inclus și o listă extinsă de personaje și francize pentru care solicită eliminarea conținutului de pe YouTube și YouTube Shorts.

Lista menționată cuprinde titluri și personaje din „Frozen”, „Moana”, „Toy Story”, „Deadpool”, „Iron Man”, „Lilo & Stitch” și „Winnie the Pooh”, alături de alte proprietăți deținute de Disney. Solicitarea vizează atât conținutul deja publicat, cât și prevenirea apariției unor materiale similare în viitor.

Măsuri tehnice solicitate de Disney

Pe lângă eliminarea videoclipurilor existente, Disney a cerut ca Google să implementeze măsuri tehnice care să împiedice instrumentele sale AI să genereze personaje aflate sub drepturi de autor Disney. De asemenea, compania a solicitat ca personajele sale să nu mai fie utilizate pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială dezvoltate de Google.

Răspunsul Google

Google a confirmat existența demersului și a transmis că va continua dialogul cu Disney. Într-o declarație oficială oferită joi, compania a subliniat relația comercială de lungă durată dintre cele două părți.

„Avem o relație îndelungată și reciproc avantajoasă cu Disney și vom continua să colaborăm cu ei”, a transmis Google. „În general, folosim date publice de pe webul deschis pentru a construi modelele noastre AI și am dezvoltat modele de control suplimentare privind drepturile de autor, precum Google-extended și Content ID pentru YouTube, care oferă site-urilor și deținătorilor de drepturi control asupra conținutului lor.”

Content ID este sistemul utilizat de YouTube pentru identificarea și gestionarea conținutului protejat prin drepturi de autor, iar Google-extended este o opțiune prin care editorii pot limita utilizarea materialelor lor în scopuri de antrenare AI.

Tensiuni în ecosistemul AI

Cazul evidențiază tensiunile tot mai frecvente dintre marile companii de media și dezvoltatorii de tehnologii AI. Utilizarea personajelor protejate de drepturi de autor în conținut generat automat ridică probleme legate de licențiere, control și monetizare.

Pentru Disney, intervenția marchează o poziție fermă privind utilizarea proprietăților sale intelectuale în ecosistemul AI. Pentru Google, situația implică ajustări suplimentare în modul în care instrumentele sale generează și gestionează conținutul creat de utilizatori.

În acest moment, videoclipurile indicate de Disney nu mai sunt disponibile public pe YouTube, iar discuțiile dintre cele două companii continuă.