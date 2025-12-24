Coreea de Sud introduce recunoașterea facială la înregistrarea unui nou număr de telefon, în încercarea de a combate escrocheriile telefonice

Cetăţenii Coreei de Sud vor fi obligaţi să utilizeze un software de recunoaştere facială în timp real la înregistrarea unui nou număr de telefon mobil începând de marţi, în urma implementării unei noi măsuri de probă care vizează combaterea escrocheriilor telefonice, informează EFE şi Yonhap, transmite Agerpres.

Regulamentul impune oricui doreşte să deschidă o nouă linie mobilă în ţară să demonstreze că faţa sa corespunde cu fotografia de pe cartea de identitate folosind „PASS”, o aplicaţie de recunoaştere facială utilizată frecvent de agenţiile guvernamentale, potrivit Yonhap.

Astfel, cei trei operatori de telefonie mobilă ai ţării – SK Telecom, KT Corp. şi LG Uplus – împreună cu operatorii de reţele mobile virtuale (MVNO) trebuie să înceapă implementarea regulamentului – care va intra oficial în vigoare în martie 2026 – chiar de marţi şi să urmeze procedura atât în magazinele fizice, cât şi de la distanţă.

Pe fondul îngrijorărilor legate de colectarea informaţiilor biometrice, guvernul de la Seul a declarat că procesul verifică doar dacă feţele reale ale solicitanţilor corespund cu fotografiile de pe cărţile lor de identitate şi că datele nu vor fi stocate.

Datele a 23,24 milioane de clienţi SK Telecom au fost furate în aprilie anul trecut de hackeri, în timp ce, într-un incident separat, gigantul sud-coreean de comerţ electronic Coupang a recunoscut la sfârşitul lunii noiembrie că datele a 33,7 milioane de clienţi au fost expuse într-un atac cibernetic, aminteşte EFE.

Noua reglementare a fost anunţată săptămâna trecută ca parte a eforturilor Seulului de a combate escrocheriile de tip phishing prin telefon, care au crescut în intensitate în ultimul an, provocând pierderi anuale de peste 1,13 trilioane de woni (aproximativ 650 de milioane de euro), potrivit cifrelor guvernului sud-coreean.

Prin obligativitatea recunoaşterii faciale, autorităţile sud-coreene speră să pună capăt creării de conturi mobile folosind date false sau furate.