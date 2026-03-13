Hand-Picked Top-Read Stories
Cu cât s-au scumpit carburanții în România de la începutul anului / Creșterea accizelor și tensiunile din Orientul Mijlociu cresc prețurile

Redacția TechRider
13 martie 2026
femeie la o statie de benzina
Sursa foto: Freepik / prostooleh
Efectele conflictului din Iran, izbucnit la finalul lunii februarie, se văd deja la pompă și în România. Prețurile carburanților cresc aproape zilnic, iar motorina a depășit în unele benzinării pragul de 9 lei pe litru. Benzina se apropie rapid de același nivel.

Doar în această săptămână, prețurile au crescut patru zile la rând, de marți până vineri, arată o analiză Economedia.ro.

După ultima majorare, aplicată pe 13 martie, motorina a trecut de 9 lei pe litru în unele stații, inclusiv la anumite benzinării OMV.

Creșterile nu au început însă odată cu războiul. Carburanții erau deja pe o tendință ascendentă încă de la începutul anului, pe fondul majorării accizelor și al unor ajustări comerciale. Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu au accelerat însă scumpirile.

Cum au evoluat prețurile în cele două săptămâni de conflict

Perioada 28 februarie – 13 martie a adus o serie rapidă de majorări. În total, au fost aplicate 7 scumpiri în doar două săptămâni, un ritm similar cu cel din lunile ianuarie și februarie, dar cu valori mult mai mari.

În acest interval:

  • benzina a crescut de la 7,96 lei/l la 8,49 lei/l (+6,7%)

  • motorina a urcat de la 8,27 lei/l la 8,95 lei/l (+8,2%)

Cu alte cuvinte, conflictul din Iran a amplificat tendința deja existentă, pe fondul incertitudinilor legate de livrările de petrol din Orientul Mijlociu.

Scumpirile totale de la începutul anului

Dacă luăm drept reper 31 decembrie 2025, înainte de majorarea accizelor, creșterile sunt și mai evidente. Datele monitorizate de Economedia la stația Petrom Vitan din București arată o scumpire consistentă:

  • benzina: de la 7,24 lei/l la 8,49 lei/l (+17,3%)

  • motorina: de la 7,46 lei/l la 8,95 lei/l (+20,0%)

Practic, pentru un plin de 50 de litri de motorină, un șofer plătește astăzi cu 74,5 lei mai mult decât ar fi plătit în ultima zi a anului trecut.

Evoluția prețurilor la pompă

Data / Moment cheie Preț benzină (lei/l) Preț motorină (lei/l) Context
31 decembrie 2025 7,24 7,46 Înainte de creșterea accizelor
01 ianuarie 2026 7,58 7,77 După aplicarea noilor accize
28 februarie 2026 7,96 8,27 Izbucnirea conflictului din Iran
13 martie 2026 8,49 8,95 Vârful perioadei de scumpiri

Dacă raportăm evoluția doar la perioada de după majorarea accizelor, creșterea rămâne totuși semnificativă.

Între 1 ianuarie și 13 martie:

  • benzina a crescut de la 7,58 lei/l la 8,49 lei/l (≈ +12,0%)

  • motorina a urcat de la 7,77 lei/l la 8,95 lei/l (≈ +15,2%)

Cronologia scumpirilor din 2026

Data Tip modificare Modif. B Modif. M Preț B Preț M Observații
01 ian Majorare accize +0,34 +0,31 7,58 7,77 Decizie fiscală
05 ian Ieftinire -0,04 -0,04 7,54 7,73 Singura scădere din 2026
10 ian Scumpire (1) +0,04 +0,04 7,58 7,77 Prima scumpire comercială
13 ian Scumpire (2) +0,04 +0,04 7,62 7,81 Ajustare de piață
15 ian Scumpire (3) +0,04 +0,04 7,66 7,85 Tendință ascendentă
20 ian Scumpire (4) 0,00 +0,04 7,66 7,89 Crește doar motorina
22 ian Scumpire (5) +0,04 +0,04 7,70 7,93 A 5-a scumpire din ianuarie
27 ian Scumpire (6) 0,00 +0,04 7,70 7,97 Stagnare la benzină
30 ian Scumpire (7) +0,03 +0,05 7,73 8,02 Motorina trece de 8 lei
10 feb Scumpire (8) +0,02 +0,02 7,75 8,04 Startul scumpirilor din februarie
12 feb Scumpire (9) +0,02 +0,02 7,77 8,06 Ajustări minore
18 feb Scumpire (10) +0,02 +0,02 7,79 8,08 Ritm constant
20 feb Scumpire (11) +0,05 +0,05 7,84 8,13 Ajustare de piață
24 feb Scumpire (12) +0,06 +0,06 7,90 8,19 Maximul lunii februarie
25 feb Scumpire (13) +0,03 +0,03 7,93 8,22 Două scumpiri în 24h
28 feb Scumpire (14) +0,03 +0,05 7,96 8,27 Înainte de tensiunile externe
04 mar Scumpire (15) +0,15 +0,15 8,11 8,42 Șoc pe piața petrolului
05 mar Scumpire (16) +0,09 +0,09 8,20 8,51 Motorina trece de 8,5 lei
06 mar Scumpire (17) 0,00 +0,09 8,20 8,60 Crește doar motorina
10 mar Scumpire (18) +0,10 +0,15 8,30 8,75 Ajustare masivă
11 mar Scumpire (19) +0,01 +0,02 8,31 8,77 Creștere ușoară
12 mar Scumpire (20) +0,09 +0,09 8,40 8,86 Ritm accelerat
13 mar Scumpire (21) +0,09 +0,09 8,49 8,95 Motorina aproape de 9 lei

Două cauze principale ale scumpirilor

Creșterea totală a prețurilor din 2026 are două componente distincte.

Prima este componenta fiscală. Majorarea accizelor aplicată la 1 ianuarie a adăugat imediat peste 30 de bani pe litru la carburanți.

A doua ține de piața internațională a petrolului. Cotațiile petrolului Brent au început să crească încă din februarie, iar după 28 februarie, odată cu izbucnirea conflictului din Iran, incertitudinile legate de livrările din Orientul Mijlociu au amplificat presiunea asupra prețurilor.

Rezultatul se vede deja la pompă: în doar câteva luni, carburanții s-au scumpit cu până la 20%, iar pragul de 9 lei pe litru pentru motorină a fost deja depășit în unele benzinării din România.

