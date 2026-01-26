Pe măsură ce se apropie fereastra de lansare din 6 februarie pentru prima misiune cu echipaj uman spre Lună din ultimele peste cinci decenii, NASA a mutat racheta Space Launch System (SLS) și capsula Orion pe rampa Launch Pad 39B de la Centrul Spațial Kennedy (KSC), din Florida, pentru o ultimă serie de teste, relatează Space.com, citat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Misiunea Artemis II va avea o durată de aproximativ 10 zile și va transporta patru astronauți într-un zbor circumlunar. Comandantul misiunii este astronautul NASA Reid Williams, iar echipajul îi mai include pe pilotul Victor Glover (NASA), Christina Koch (NASA) și Jeremy Hansen, din partea Agenției Spațiale Canadiene.

Înainte de lansarea rachetei SLS și a capsulei Orion, NASA trebuie să finalizeze o serie de teste esențiale.

Astronauții vor participa direct la un al doilea „test demonstrativ cu numărătoare inversă”

„Suntem încrezători că Artemis II va avea succes datorită lecțiilor învățate”, a declarat Charlie Blackwell-Thompson, directorul de lansare al misiunii Artemis II, în cadrul unei conferințe de presă organizate de NASA la KSC pe 16 ianuarie, cu o zi înainte de transportarea rachetei pe rampă. „Artemis I a fost un zbor de test și am acumulat multă experiență pe parcursul acelei campanii de lansare”, a adăugat ea.

Printre sistemele supuse verificărilor se numără brațul de acces al echipajului, care permite astronauților și echipelor de suport să ajungă la capsula Orion, precum și sistemul de evacuare de urgență, destinat scoaterii rapide a echipajului din rachetă în cazul unor probleme critice înainte de lansare. De asemenea, sunt testate platforma de comunicații prin radiofrecvență și motoarele rachetei.

Deși Blackwell-Thompson nu a precizat calendarul exact al acestor teste, ea a menționat că astronauții vor participa direct la un al doilea „test demonstrativ cu numărătoare inversă”, după cel desfășurat în decembrie. Această a doua simulare va include și verificarea sistemului de evacuare de urgență.

NASA a extras mai multe lecții importante din experiențele anterioare

Blackwell-Thompson, care a coordonat și lansarea misiunii Artemis I, a explicat că NASA a extras mai multe lecții importante din experiențele anterioare.

„A fost un vehicul complet nou”, a recunoscut ea, subliniind că una dintre provocări a fost încărcarea în siguranță a oxigenului lichid folosind echipamentele de la sol existente, utilizate la KSC de-a lungul mai multor decenii. După primele două repetiții generale, echipa a reușit să optimizeze temperaturile de alimentare cu combustibil.

În timpul celei de-a treia repetiții generale au fost identificate scurgeri de hidrogen, ceea ce a determinat NASA să schimbe nu doar procedurile de încărcare a hidrogenului lichid, ci și să modifice sistemele de la sol care furnizează energie, agent de răcire și combustibil către rachetă.

Lansarea va avea loc doar atunci când condițiile de siguranță pentru echipaj vor fi la nivel maxim

Echipa a realizat ajustări la interfața dintre sistemele de la sol și rachetă pentru a preveni scurgerile de hidrogen în zonele unde se află furtunurile flexibile și conexiunile. Problemele apărute într-o cavitate de conexiune au fost rezolvate prin modificarea debitelor, temperaturilor și presiunilor, a precizat Blackwell-Thompson.

De asemenea, o supapă de realimentare din echipamentele de la sol, care s-a dovedit dificil de gestionat în timpul repetițiilor, a fost reproiectată pentru misiunea Artemis II. Combustibilii criogenici au fost deja testați cu această supapă pentru un număr de cicluri comparabil cu cel estimat pentru misiunea propriu-zisă.

În final, Blackwell-Thompson a subliniat că lansarea va avea loc doar atunci când condițiile de siguranță pentru echipaj vor fi la nivel maxim. Deși 6 februarie este data principală anunțată pentru lansare, NASA dispune de mai multe ferestre alternative în lunile februarie, martie și aprilie.