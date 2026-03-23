FBI a confirmat oficial că achiziționează date de localizare ale americanilor — informații care pot fi folosite pentru a urmări deplasările acestora, fără a mai fi nevoie de mandat. Practica, controversată, se bazează pe date cumpărate de la brokeri privați, nu pe cele obținute direct de la operatorii telecom.

Declarația a fost făcută chiar de directorul agenției, Kash Patel, în cadrul unei audieri a Comisiei pentru Informații din Senatul SUA. „Cumpărăm informații disponibile comercial care sunt conforme cu Constituția și cu legile prevăzute de Electronic Communications Privacy Act, iar acestea ne-au oferit informații valoroase”, a spus acesta, potrivit TheVerge.

Diferența este esențială. În 2018, Curtea Supremă a decis că autoritățile au nevoie de mandat pentru a obține datele de localizare de la operatorii de telefonie mobilă. Însă, atunci când aceste informații sunt cumpărate de pe piața liberă, regula nu mai este aplicată în același mod.

Cu alte cuvinte, prin intermediul brokerilor de date, FBI poate ajunge la informații sensibile despre mișcările unor persoane fără aprobarea unui judecător. Iar acest lucru ridică semne serioase de întrebare.

Senatorul Ron Wyden a criticat dur practica. „A face acest lucru fără mandat este ocolirea revoltătoare a celui de-al Patrulea Amendament”, a declarat acesta în timpul audierii. El a avertizat că situația devine și mai problematică în contextul tehnologiilor moderne: „Este deosebit de periculos în contextul utilizării inteligenței artificiale pentru a analiza cantități uriașe de informații private. Acesta este exemplul perfect pentru care Congresul trebuie să adopte legea bipartizană Government Surveillance Reform Act.”

În ciuda presiunilor, Kash Patel nu a dat niciun semnal că FBI ar intenționa să renunțe la această practică. Agenția consideră că achiziția de date „disponibile comercial” este legală și justificată.

De altfel, această poziție a fost susținută și de senatorul republican Tom Cotton, președintele comisiei. „Cuvintele-cheie sunt ‘disponibile comercial’”, a subliniat acesta, sugerând că natura publică a datelor schimbă complet cadrul legal.

Cazul deschide o nouă dispută majoră privind supravegherea în SUA.

Pe de o parte, autoritățile invocă nevoia de informații pentru securitate și investigații. Pe de altă parte, criticii avertizează că se creează un precedent periculos — unul în care protecțiile constituționale pot fi ocolite prin intermediul pieței de date.