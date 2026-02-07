Marile site-uri de știri din lume încep să blocheze accesul Internet Archive, organizația non-profit care înregistrează și arhivează istoria internetului de peste trei decenii. O decizia ridică serioase semne de întrebare asupra viitorului web-ului liber și deschis, promovat de fondatorii World Wide Web la începutul anilor ’90.

Internet Archive pune la dispoziția publicului arhiva sa prin Wayback Machine, o unealtă care permite vizualizarea paginilor web de acum zeci de ani. Însă publicații precum The Guardian, The New York Times, Financial Times sau U.S. Today și-au restricționat accesul, după ce au invocat riscuri legate de roboți AI și accesul neautorizat al publicului la conținut protejat prin paywall, anunță The Conversation.

Deși editorii susțin misiunea de conservare a arhivei, ei subliniază că accesul nelimitat poate fi folosit de companii tehnologice pentru a colecta conținut gratuit, pe care îl utilizează pentru instruirea inteligenței artificiale. În prezent, arhivele de știri, cărți și cercetări au devenit active extrem de valoroase în industria AI.

Roboți cititori și AI

Sisteme AI precum ChatGPT, Copilot sau Gemini au nevoie de cantități enorme de date pentru antrenare. Editorii susțin că tehnologiile AI au preluat deja conținut fără acordul deținătorilor de drepturi și au început procese pentru încălcarea proprietății intelectuale. Exemple recente includ procesul The New York Times împotriva OpenAI și procesul News Corp împotriva Perplexity AI.

Unele companii tech au semnat contracte pentru acces legal la conținut, precum NewsCorp cu OpenAI, evaluat la peste 250 de milioane de dolari pe cinci ani. Alte edituri academice, cum sunt Taylor & Francis și Elsevier, au încheiat acorduri similare pentru accesul la articole științifice, unele în valoare de milioane de dolari.

Impactul asupra publicului

Internet Archive a fost folosit și pentru a evita paywall-urile, iar blocarea accesului său reduce opțiunile publicului de a consulta gratuit informații. În același timp, modelele de afaceri ale ziarelor sunt afectate de pierderile generate de distribuirea neautorizată a conținutului către AI.

Când publicațiile au trecut la online în anii ’90, accesul gratuit la știri a fost un model inovator care promova colaborarea și distribuirea informației. Însă acest model a dus la dificultăți financiare pentru multe publicații mici și mijlocii, iar în prezent abonamentele plătite și paywall-urile limitează accesul publicului la știri, consolidând un internet mai comercial și mai închis.

Arhiva publică în pericol

Wayback Machine oferă o arhivă publică a web-ului, folosită de cercetători și istorici amatori. Blocarea accesului său la marile publicații internaționale va lăsa însă goluri în arhiva publică a internetului, ceea ce va pune în pericol păstrarea istoriei digitale. Practic, fără arhive publice precum Wayback Machine, publicul și cercetătorii din viitorul apropiat nu vor putea accesa paginile de știri de azi.

În pofida acțiunilor comerciale ale editorilor și a provocărilor generate de AI, organizații non-profit precum Internet Archive și Wikipedia continuă să lupte pentru un internet deschis, colaborativ și transparent, menit să păstreze istoria digitală accesibilă tuturor.