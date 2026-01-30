Daimler a câștigat licitația STB pentru 30 de autobuze diesel-hibrid articulate

Societatea de Transport București (STB) va achiziționa 30 de autobuze urbane articulate diesel-hibrid, în urma unei licitații câștigate de asocierea formată din Daimler Truck & Bus Romania, în calitate de lider, și Raiffeisen Leasing IFN.

Potrivit Profit.ro, procedura de achiziție a avut o valoare estimată de 21,46 milioane de euro, fără TVA, iar contractul a fost atribuit pentru suma de 21,36 milioane de euro, fără TVA. Licitația a avut un singur ofertant, iar achiziția va fi realizată prin leasing financiar.

Noile autobuze vor avea o lungime de 18 metri și sunt destinate transportului urban pe rute cu trafic intens. Capacitatea minimă specificată este de 130 de pasageri, dintre care 35 pe scaune, un nivel superior celui oferit de autobuzele standard de 12 metri aflate în prezent în exploatare în Capitală.

STB urmărește, prin această achiziție, creșterea capacității de transport pe liniile aglomerate, precum și reducerea consumului de carburant și a emisiilor poluante, prin utilizarea tehnologiei diesel-hibrid.

În flota de transport public a Bucureștiului se află deja autobuze hibrid produse de Mercedes-Benz, achiziționate în perioada mandatului fostului primar general Gabriela Firea. Acestea sunt modele de 12 metri, cu o capacitate totală de până la 100 de pasageri, dintre care 27 pe scaune și aproximativ 65 în picioare.

Autobuzele respective au o lungime de 12,135 metri, o lățime de 2,55 metri și o înălțime de 3,12 metri. Accesul pasagerilor se face prin uși cu lățimea de 1,25 metri, cu podea coborâtă, iar înălțimea la urcare este de 320 mm pentru toate ușile.

În ceea ce privește dotările, autobuzele hibrid aflate deja în circulație sunt echipate cu sistem de climatizare automată, scaune tapițate, facilități pentru persoanele cu dizabilități și prize USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile. De asemenea, acestea dispun de un sistem informatic de bord care permite afișarea în timp real a informațiilor de călătorie și transmiterea către STB a datelor tehnice privind funcționarea vehiculelor.

Prin introducerea autobuzelor articulate diesel-hibrid, STB continuă procesul de modernizare a flotei, într-un context în care cererea de transport pe liniile urbane aglomerate rămâne ridicată.