Databricks, companie americană specializată în date și inteligență artificială, a anunțat că a atras peste 4 miliarde de dolari într-o nouă rundă de finanțare, care evaluează compania la 134 de miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Databricks a fost fondată în 2013 și are printre cofondatori doi români, Ion Stoica și Matei Zaharia, ambii cu cariere academice și de cercetare în domeniul informaticii.

Rundă de finanțare condusă de investitori majori

Runda de finanțare, denumită Series L, a fost condusă de Insight Partners, Fidelity Management & Research Company și J.P. Morgan Asset Management. La rundă au participat și investitori precum Andreessen Horowitz, BlackRock și Blackstone. Investiția reflectă interesul puternic al pieței pentru companiile care dezvoltă tehnologii bazate pe inteligență artificială și analiză de date.

Fluxul de capital către sectorul AI s-a intensificat pe fondul așteptărilor legate de adoptarea rapidă a inteligenței artificiale generative. Investitorii mizează pe creșterea eficienței operaționale în companii și pe extinderea cheltuielilor pentru soluții tehnologice avansate. În același timp, aplicațiile bazate pe date sunt văzute ca un motor de creștere pe termen lung.

Creștere accelerată a veniturilor

Databricks, cu sediul în San Francisco, a raportat că în trimestrul al treilea a depășit un ritm anualizat al veniturilor de 4,8 miliarde de dolari. Aceasta reprezintă o creștere de peste 55% față de aceeași perioadă a anului precedent. Compania a precizat că veniturile generate de produsele sale de inteligență artificială au depășit un ritm anualizat de 1 miliard de dolari. Același prag a fost atins și de divizia de data warehousing.

Compania a mai transmis că a generat flux de numerar liber pozitiv în ultimele 12 luni. Acest indicator este relevant pentru o companie privată de dimensiuni mari, într-un sector în care investițiile în dezvoltare și infrastructură sunt ridicate.

Platformă cloud pentru date și machine learning

Databricks oferă o platformă cloud care integrează ingineria de date, analiza avansată și machine learning. Platforma este utilizată de organizații care gestionează volume mari de date și care dezvoltă aplicații de inteligență artificială la scară largă. Soluțiile sunt folosite atât pentru analiză internă, cât și pentru produse comerciale bazate pe date.

Contribuția cofondatorilor români

Compania a fost fondată de un grup de cercetători, printre care se numără și Ion Stoica și Matei Zaharia, ambii originari din România. Cei doi au avut un rol central în dezvoltarea conceptelor tehnologice care stau la baza platformei Databricks, pornind de la proiecte academice și de cercetare în domeniul sistemelor distribuite și al procesării datelor.

„Suntem încântați să ne aprofundăm investiția într-o echipă care continuă să îmbine performanța financiară solidă cu rezultate reale pentru clienți, stabilind standardul pentru modul în care inteligența artificială creează valoare pentru afaceri”, a declarat John Wolff, managing director la Insight Partners.

Planuri de dezvoltare și extindere

Databricks a precizat că fondurile atrase vor fi utilizate pentru accelerarea dezvoltării aplicațiilor bazate pe AI. Compania vizează și susținerea unor achiziții viitoare, precum și extinderea activităților de cercetare în inteligență artificială. O parte din capital va fi folosită pentru a oferi lichiditate angajaților.

În prezent, Databricks deservește peste 20.000 de clienți la nivel global. Printre aceștia se numără companii mari și organizații cunoscute, precum Shell, AT&T, Toyota, Adobe, S&P Global, Warner Bros Discovery și NBA, potrivit informațiilor publicate de companie.

Noua evaluare de 134 de miliarde de dolari consolidează poziția Databricks printre cele mai valoroase companii private din sectorul tehnologic. În același timp, aceasta evidențiază contribuția fondatorilor săi, inclusiv a celor doi cofondatori români, la construirea unei platforme globale de referință în domeniul datelor și al inteligenței artificiale.