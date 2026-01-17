Groenlanda nu este comoara pe care unii oficiali americani o cred

Groenlanda se află de ceva vreme în centrul atenției lumii, iar unii oficiali americani, în frunte cu președintele Donald trump, o văd ca pe o adevărată comoară de minerale critice, gata de exploatat. Senatorul texan Ted Cruz a declarat că „Groenlanda se află deasupra unor vaste rezerve de pământuri rare”, în timp ce vicepreședintele SUA J.D. Vance a subliniat „resursele naturale incredibile” ale teritoriului, informează Foreign Policy.

„Este vorba despre securitatea noastră națională. Sunt minerale critice”, spunea fostul consilier pentru Securitate Națională al SUA, Mike Waltz, care comenta planurile președintelui Donald Trump privind insula, anul trecut.

Pământurilor rare, un punct fierbinte în războiul comercial dintre SUA și China

Pe măsură ce Groenlanda a revenit în centrul atenției globale, în contextul amenințărilor de anexare formulate de Trump, a crescut și interesul privind potențialul său de exploatare a pământurilor rare, materiile prime care au devenit un punct fierbinte în războiul comercial dintre SUA și China.

În timp ce China folosește pământurile rare ca avantaj în negocierile comerciale, Washingtonul caută să asigure lanțuri de aprovizionare în afara controlului Beijingului, inclusiv printr-o privire către Groenlanda. Anul trecut, administrația Trump ar fi analizat posibilitatea de a prelua o participație într-o firmă care să ofere Statelor Unite un avantaj direct într-un proiect de pământuri rare pe insulă, potrivit unui reportaj Reuters.

Groenlanda nu este neapărat o „mină de aur”

Totuși, Groenlanda ar putea să nu fie comoara pe care unii oficiali americani o cred. „Ca poveste despre pământuri rare, cu siguranță nu are sens”, afirmă Ian Lange, profesor la programul de economie minerală al Colorado School of Mines.

Pământurile rare reprezintă un set de 17 elemente metalice esențiale pentru arme avansate, tehnologii energetice verzi și multe alte aplicații strategice. În ciuda numelui lor, resursele nu sunt chiar atât de greu de găsit, Iar asta recunoscut-o chiar Trump.

Provocarea reală constă în găsirea lor în concentrații economice viabile și în extragerea și prelucrarea lor. Acest proces necesită capital uriaș, expertiză și implică niște costuri de mediu considerabile.

Aici apar îndoieli privind Groenlanda, care nu a cunoscut niciodată minerit de pământuri rare. „Există o întrebare economică privind accesul și exploatarea acestor resurse în Groenlanda”, explică Chris Berry, președintele House Mountain Partners, o firmă de consultanță independentă în metale, cu sediul în Washington.

Rezervele și obstacolele

Groenlanda ar avea aproximativ 1,5 milioane de tone de rezerve de pământuri rare. Conform U.S. Geological Survey, insula deține a opta cea mai mare rezervă de pământuri rare din lume. Indiferent cum ai suci și ai așeza cifrele, Groenlanda rămâne mult în urma Statelor Unite din acest punct de vedere. Atenția s-a concentrat în special asupra a două depozite: Kvanefjeld și Tanbreez.

„Groenlanda are un potențial ridicat pentru pământuri rare. Dar faptul că ai minerale nu te face neapărat o jurisdicție competitivă pentru minerit”, declară și Gracelin Baskaran, expert în minerale critice la Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Dificultățile apar din faptul că aproximativ 80% din teren este acoperit de gheață. În plus, insula nu dispune de infrastructura necesară pentru minerit și prelucrare. „Infrastructura pe care trebuie să o construiești ar fi extrem de costisitoare”, adaugă Berry.

Obstacole majore pentru orice inițiativă de minerit

Drumurile limitate între centrele principale, opoziția locală și problemele de mediu ar constitui obstacole majore pentru orice inițiativă de minerit. Experții susțin că Groenlanda este departe de a fi un mediu ideal pentru exploatarea pământurilor rare.

„Dacă ai clasifica proiectele de pământuri rare de la fezabile la nefezabile, proiectele din Groenlanda ar fi în ultimul sfert”, afirmă Christopher Ecclestone, strateg în minerit la Hallgarten & Co.

Soluții și alternative

Baskaran consideră că cea mai bună strategie a Washingtonului pentru a face mineritul fezabil în Groenlanda ar fi colaborarea cu Uniunea Europeană. Însă acest lucru ar fi dificil în contextul tensiunilor recente dintre Casa Albă și liderii europeni din cauza amenințărilor de anexare. În plus, autoritățile groenlandeze insistă că insula, teritoriu semi-autonom al Danemarcei, nu este de vânzare.

În cursa pentru minerale critice, SUA ar putea fi mai bine sfătuită să își concentreze eforturile în alte locuri.

„Resursele nu sunt rare, este o chestiune economică. Cred că ai putea să dezvolți lanțuri de aprovizionare cu pământuri rare, cupru sau litiu mult mai rapid și mai eficient fără Groenlanda”, concluzionează Chris Berry.