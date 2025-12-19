Peste 4 milioane de conexiuni 5G active în România la jumătatea anului 2025, arată datele ANCOM

Peste 4 milioane de conexiuni de internet mobil au utilizat reţelele 5G la jumătatea anului 2025, reprezentând una din cinci conexiuni active şi care au generat aproximativ 7% din traficul total de internet mobil, potrivit unui raport privind piaţa telecom pentru primul semestru al acestui an, publicat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), transmite Agerpres.

„În prima jumătate a acestui an, numărul conexiunilor de internet fix ce permit viteze Gigabit a depăşit 2,5 milioane, iar consumul mediu lunar de trafic de internet a ajuns la 111 GB per locuitor, dintre care 97 GB pe reţele fixe şi 14 GB pe reţele mobile”, susţin autorii studiului.

În ceea ce priveşte internetul fix, raportul arată că s-au înregistrat 6,9 milioane de conexiuni la jumătatea anului, în avans cu 1% faţă de finalul anului 2024, din care 37% sunt Gigabit.

„Creşterea provine în special de la abonaţii persoane fizice din mediul rural, iar traficul mediu lunar a ajuns la 97 GB per locuitor, în creştere cu 8%. Primii 3 furnizori în funcţie de numărul de conexiuni sunt: Digi 73%, Orange 15% şi Vodafone 10%”, se mai precizează în document.

Referitor la internetul mobil, 21,8 milioane conexiuni erau active la jumătatea anului, dintre care 18,7 milioane au utilizat 4G şi/sau 5G. „Reţelele 4G susţin în continuare traficul de internet mobil, reprezentând 92% din total. Traficul mediu lunar a fost de 14 GB per locuitor, în creştere cu 6%, reprezentând aproximativ 460 MB zilnic. După numărul de conexiuni active, Orange deţinea o cotă de piaţă de 35%, Digi 32% iar Vodafone 21%”, mai arată analiza.

În ceea ce priveşte telefonia mobilă, numărul cartelelor SIM a revenit la 23 milioane, în urcare cu 1%, pe baza abonamentelor (+3%), în detrimentul cartelelor preplătite active (-5%). „Traficul de voce a scăzut la 27,8 miliarde minute (-3%), adică, în medie, puţin peste 4 ore lunar per locuitor. În funcţie de numărul cartelelor active, Orange rămâne lider (34%), urmat de Digi (30%) şi Vodafone (24%)”, arată sursa citată.

Referitor la televiziune, numărul abonaţilor la servicii de retransmisie TV rămân la valoarea de peste 7,8 milioane. Totodată, segmentul prin cablu atrage în continuare utilizatori, cu un avans de 2%, până la 7,1 milioane, în timp ce serviciile prin satelit pierd în continuare teren (-11%). După numărul total de abonaţi, Digi deţine 76% din piaţă, urmat de Orange cu 13% şi Vodafone cu 9%.

Veniturile totale din sectorul telecom au înregistrat o uşoară scădere (-1%) în prima jumătate a anului 2025, atingând o valoare de 7,9 miliarde lei (aproape 1,6 miliarde euro), evoluţia fiind determinată, în principal, de diminuarea veniturilor din telefonie mobilă. Astfel, Orange are 33% din venituri, Digi 31%, iar Vodafone 23%.

Raportul de date statistice privind piaţa de comunicaţii electronice din România pentru semestrul I 2025 este realizat de ANCOM pe baza datelor statistice raportate de furnizorii care au obligaţia de a transmite către ANCOM valorile indicatorilor corespunzători categoriilor de servicii conform Deciziei 333/2013.