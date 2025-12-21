Filiala din China a companiei olandeze Nexperia a asigurat aprovizionarea cu plachete de siliciu de la furnizori locali pentru a acoperi întreaga producție din 2026 pentru un tip de cipuri de putere, potrivit unui document consultat de Reuters. Decizia vine după ce grupul din Olanda a suspendat livrările de materie primă către unitatea chineză, pe fondul unui conflict corporativ și geopolitic.

Aprovizionare locală pentru cipuri esențiale

Măsura permite filialei din China, care s-a declarat independentă de managementul european al Nexperia în urmă cu două luni, să continue producția de cipuri și module de putere de tip IGBT. Aceste componente sunt folosite în vehicule electrice și echipamente industriale, fiind esențiale pentru reglarea intensității curentului electric.

Potrivit documentului, Nexperia China a securizat capacități de producție pentru plachete IGBT cu furnizori locali pentru anul 2026. Compania accelerează, totodată, verificarea plachetelor furnizate de Wingsky Semi, o fabrică aparținând Wingtech, pentru a asigura, conform scrisorii, „o aprovizionare abundentă”.

Conflictul dintre Olanda și China

Disputa a început în luna septembrie, când guvernul olandez a preluat controlul asupra Nexperia de la Wingtech, invocând probleme de guvernanță. La finalul lunii octombrie, livrările de plachete către unitatea din China au fost suspendate. În paralel, o instanță olandeză a decis înlăturarea fondatorului Wingtech din funcția de director general al Nexperia.

Ca reacție, Beijingul a oprit exporturile de produse finite Nexperia. Măsura a declanșat penurii de cipuri pentru producători auto la nivel global. Deși cele două guverne au relaxat restricțiile luna trecută, procesele în instanță și disputa pentru controlul companiei continuă.

Declarațiile Nexperia și impactul în industrie

Nexperia a declarat pentru Reuters că nu se află în comunicare cu filiala sa din China și că aceasta „nu dă semne că ar dori să negocieze o soluție pe termen scurt pentru reluarea fluxului de cipuri către clienți”. Compania a precizat că produsele IGBT au reprezentat aproximativ 0,1% din veniturile totale ale grupului în 2024.

Între timp, filiala chineză a informat distribuitorii că stocurile de plachete de la fabrica din Dongguan sunt reduse, iar reluarea livrărilor din Olanda nu este așteptată în viitorul apropiat. Potrivit unei surse, situația a început deja să afecteze constructorii auto din China, în special în cazul componentelor electronice de bază, tranzistorilor și diodelor.