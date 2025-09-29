Toate statele UE se alătură coaliției olandeze pentru cipuri, în efortul de a obține o nouă strategie europeană

Toate statele membre ale Uniunii Europene s-au alăturat unei inițiative conduse de Olanda, menită să aducă modificări importante legislației europene în domeniul semiconductorilor. Așa-numita „Semicon Coalition” („Coaliția Semiconductorilor”), formată inițial în martie de Olanda împreună cu alte opt state membre, a transmis luni Comisiei Europene o declarație prin care solicită o revizuire a actualului Chips Act, transmite Reuters.

Obiectivul principal al acestei alianțe este adaptarea strategiei industriale europene la noul context global, marcat de tensiuni geopolitice crescânde și de competiția intensă pentru tehnologiile avansate. „Astăzi, toți miniștrii UE au fost de acord că strategia industrială a Europei trebuie să se adapteze la tensiunile geopolitice tot mai mari din lume”, a declarat ministrul olandez al Economiei, Vincent Karremans.

Inițiativa vine în contextul în care actuala strategie a Uniunii, adoptată cu scopul de a asigura o cotă de piață de 20% la nivel global până în 2030, s-a dovedit insuficientă pentru atragerea investițiilor necesare în producția avansată de semiconductori. În luna martie, Curtea Europeană de Conturi a avertizat că obiectivul stabilit este „de neatins în ritmul actual”.

Deși legislația a stimulat o serie de investiții importante, nu a reușit să atragă proiecte majore în producția de cipuri de ultimă generație. Un exemplu este renunțarea companiei americane Intel la planurile pentru construirea unei fabrici de mari dimensiuni în Germania.

Coaliția propune ca „Chips Act 2.0” să renunțe la accentul pus exclusiv pe atingerea unei cote de piață și să se concentreze pe asigurarea unor obiective strategice mai clare. Printre acestea se numără dezvoltarea și securizarea tehnologiilor critice, accelerarea proceselor de aprobare a proiectelor, consolidarea competențelor specializate și îmbunătățirea mecanismelor de finanțare de-a lungul lanțului de aprovizionare cu semiconductori.

Susținătorii inițiativei subliniază că o abordare mai pragmatică și mai bine adaptată realităților pieței globale ar putea oferi Europei șansa de a-și reduce dependența de actori externi și de a-și asigura un rol mai solid în industria strategică a semiconductorilor.

Totodată, presiunea este amplificată de creșterea cererii la nivel mondial pentru cipuri, esențiale în industrii precum cea auto, electronică, telecomunicații sau apărare. În lipsa unei infrastructuri solide și a unei producții competitive, Europa riscă să piardă teren în fața marilor centre de producție din Asia și America de Nord.

Prin extinderea coaliției la toate statele membre, mesajul transmis Comisiei Europene este unul de unitate și urgență. Inițiatorii speră ca revizuirea strategiei să fie accelerată și să se concentreze pe priorități concrete, care să răspundă mai bine atât nevoilor industriei, cât și contextului geopolitic actual.

În lunile următoare, discuțiile dintre guvernele statelor membre, instituțiile europene și actorii din industrie vor fi decisive pentru definirea viitorului plan de acțiune. Noua strategie europeană pentru semiconductori ar urma să devină principalul instrument legislativ al Uniunii în domeniul semiconductorilor, cu impact direct asupra competitivității Europei și asupra capacității sale de a-și asigura independența tehnologică pe termen lung.