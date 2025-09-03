De la tokenuri la activități de minare / Toate afacerile cripto ale familiei Trump

Debutul la tranzacționare al tokenului $WLFI, asociat unei inițiative cripto susținute de fiii președintelui american Donald Trump, a readus în atenție extinderea afacerilor familiei în acest domeniu.

Criptomonedele au devenit o componentă tot mai vizibilă în imperiul economic al familiei, în timp ce criticii semnalează posibile conflicte de interese, având în vedere promisiunea lui Trump de a transforma Statele Unite în „capitala cripto a planetei”, transmite Reuters.

Casa Albă a respins acuzațiile, precizând că toate afacerile președintelui, care includ imobiliare, golf și media, sunt administrate printr-un trust controlat de copii. Potrivit experților în etică, președintele este exceptat de la legile privind conflictul de interese, sistemul bazându-se pe „buna-credință” a acestuia de a separa interesele personale de cele publice.

Trump Media

Trump Media & Technology Group, deținătoarea rețelei Truth Social, a anunțat în mai că a atras 2,5 miliarde de dolari din vânzări de acțiuni și obligațiuni pentru a cumpăra bitcoin. Directorul general Devin Nunes a declarat că moneda este „instrumentul suprem al libertății financiare”. Compania plănuiește să păstreze bitcoin în bilanț, strategie inspirată de modelul promovat de Michael Saylor. Aproximativ 41% din acțiunile Trump Media sunt deținute printr-un trust pe numele lui Donald Trump Jr., pachet evaluat la circa 2 miliarde de dolari.

World Liberty Financial

DT Marks DEFI LLC, o entitate a familiei Trump, controlează aproape 38% din compania World Liberty Financial și deține 22,5 miliarde de tokenuri $WLFI. Acestea au pierdut 21% din valoare de la lansare, fiind cotate la 6,7 miliarde de dolari. Familia Trump a obținut deja aproximativ 500 de milioane de dolari din această platformă, conform calculelor Reuters. Pe site, fiii lui Trump – Eric, Donald Jr. și Barron – figurează ca fondatori. World Liberty mai emite și stablecoin-ul USD1, evaluat la 2,5 miliarde de dolari.

Memecoins și NFT-uri

Înainte de inaugurarea prezidențială, Donald și Melania Trump au lansat memecoins $TRUMP și $MELANIA. La scurt timp, acestea au atins valori de piață de 9 miliarde și 1,6 miliarde de dolari, însă între timp au scăzut la 1,7 miliarde și respectiv 144 milioane. Cei mai mari 220 de deținători au fost invitați la un dineu privat cu președintele. În zona NFT, Donald Trump a raportat în iunie venituri de 1,16 milioane de dolari, iar Melania Trump a câștigat circa 216.700 de dolari din colecția proprie.

Mining și ETF-uri cripto

American Bitcoin, un miner de bitcoin susținut de Donald Jr. și Eric Trump, urmează să fie listat pe Nasdaq după o fuziune cu Gryphon Digital Mining. Împreună cu partenerul Hut 8, aceștia vor deține 98% din noua companie, care și-a propus să devină „cel mai mare și mai eficient miner pur de bitcoin din lume”. În paralel, Trump Media pregătește, alături de Yorkville, lansarea a trei fonduri ETF dedicate criptomonedelor – unul pe bitcoin, unul mixt bitcoin-ethereum și un al treilea diversificat cu bitcoin, ether, Solana, XRP și CRO.

Alte investiții

Eric și Donald Jr. mai dețin câte 6,3% din compania Dominari Holdings, implicată în trezoreria cripto, participație evaluată la aproximativ 6 milioane de dolari fiecare.

Prin aceste inițiative, familia Trump și-a consolidat o poziție semnificativă în sectorul criptomonedelor, cu investiții ce acoperă întreg lanțul – de la tokenuri și stablecoins până la mineri și fonduri tranzacționate la bursă.