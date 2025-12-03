dark
Directorul de design Ferrari va primi titlul de Doctor Honoris Causa din partea unei universități din România

Redacția TechRider
3 decembrie 2025
Sursa foto: Matteo Secci / LaPresse / Profimedia
Flavio Manzoni, Chief Design Officer al producătorului italian Ferrari, va fi prezent la Cluj-Napoca pe 4 decembrie 2025, unde va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universității de Artă și Design. Ceremonia este programată de la ora 17.00, în Sala Mare a Casei Matei, scrie ZiuadeCluj.ro.

- articolul continuă mai jos -

Manzoni conduce din 2010 departamentul de design al mărcii Ferrari și este responsabil pentru coordonarea echipei care dezvoltă liniile și formele modelelor produse la Maranello. Tot el a inițiat și Ferrari Styling Centre, structura internă dedicată proiectelor de design ale companiei.

De-a lungul carierei, a acumulat o serie de proiecte în zona designului auto și a colaborat constant cu mediul universitar, implicându-se în activități educaționale și în relația dintre industrie și mediul academic.

