Directorul de design Ferrari va primi titlul de Doctor Honoris Causa din partea unei universități din România

Flavio Manzoni, Chief Design Officer al producătorului italian Ferrari, va fi prezent la Cluj-Napoca pe 4 decembrie 2025, unde va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universității de Artă și Design. Ceremonia este programată de la ora 17.00, în Sala Mare a Casei Matei, scrie ZiuadeCluj.ro.

Manzoni conduce din 2010 departamentul de design al mărcii Ferrari și este responsabil pentru coordonarea echipei care dezvoltă liniile și formele modelelor produse la Maranello. Tot el a inițiat și Ferrari Styling Centre, structura internă dedicată proiectelor de design ale companiei.

De-a lungul carierei, a acumulat o serie de proiecte în zona designului auto și a colaborat constant cu mediul universitar, implicându-se în activități educaționale și în relația dintre industrie și mediul academic.