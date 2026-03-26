Parlamentul European a decis joi interzicerea aplicațiilor de tip „nudifier”, care generează imagini intime fără consimțământul persoanelor vizate, potrivit Mediafax.

Votul pentru poziția Parlamentului privind modificarea Legii inteligenței artificiale a fost adoptat cu 569 de voturi pentru, 45 împotrivă și 23 de abțineri.

Amânarea aplicării unor norme pentru AI cu risc ridicat

Propunerea legislativă prevede amânarea aplicării anumitor norme referitoare la sistemele AI cu risc ridicat, pentru a permite întreprinderilor să se pregătească corespunzător și să respecte standardele și ghidurile de implementare.

Totodată, furnizorii de servicii AI vor avea termen până la 2 noiembrie 2026 să se conformeze cerințelor privind aplicarea de filigrane pe conținutul audio, imagine, video sau text generat prin inteligență artificială, pentru a indica originea acestuia.

Aplicațiile nudifier, interzise

Europarlamentarii au decis explicit interzicerea aplicațiilor AI care creează sau manipulează imagini sexuale explicite sau intime ce seamănă cu persoane reale identificabile, fără consimțământul acestora.

„Parlamentul European a tras o linie roșie: AI nu poate fi folosită pentru a umili, exploata sau pune în pericol oameni”, a declarat europarlamentarul Vald Voiculescu. Acesta a menționat că incidente recente, precum scandalul Grok, au arătat că oricine – femei, minori sau persoane publice – poate deveni victima unor imagini sexuale false generate de AI. „Nu este o problemă a viitorului; este deja o problemă actuală”, a subliniat Voiculescu pe Facebook.

Decizia Parlamentului European urmează să fie negociată cu Consiliul Uniunii Europene, cu obiectivul finalizării procesului înainte de august 2026.