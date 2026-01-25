Elon Musk, cel mai bogat om din lume și fondatorul unor companii-cheie din tehnologie, spațiu și inteligență artificială, a profitat de prima sa apariție la Forumul Economic Mondial de la Davos pentru a lansa o serie de predicții spectaculoase despre viitorul umanității. Și totuși, deși Musk este recunoscut pentru succesul său financiar, istoricul său în privința prognozelor pe termen mediu și lung rămâne unul extrem de controversat.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Într-o discuție publică purtată cu Larry Fink, directorul general al BlackRock, Musk a abordat teme care variază de la viața extraterestră și roboții umanoizi, până la îmbătrânirea biologică, explorarea spațiului și evoluția inteligenței artificiale.

Și, chiar dacă au fost privite cu scepticism, este cert că firmațiile sale, chiar și atunci când sunt făcute într-un cadru informal, au potențialul de a influența piețele globale, având în vedere amploarea afacerilor pe care le conduce: Tesla, SpaceX, X, xAI, Neuralink sau The Boring Company, informează Wired.

„Extratereștrii nu există – cel mai probabil”

Musk și-a deschis intervenția cu o notă ironică, atunci când a afirmat că existența vieții extraterestre este puțin probabilă. „Avem aproximativ 9.000 de sateliți pe orbită și nu a fost nevoie niciodată să evităm o navă extraterestră”, a declarat acesta. O trimitere clară la faptul că viața inteligentă ar putea fi extrem de rară în univers.

Roboți umanoizi peste tot, începând din 2027

Unul dintre cele mai ambițioase subiecte abordate a fost dezvoltarea robotului umanoid Optimus, produs de Tesla. Musk a reiterat ideea că roboții vor deveni omniprezenți și vor transforma radical economia globală, generând o abundență fără precedent de bunuri și servicii. Potrivit acestuia, Tesla ar urma să înceapă comercializarea robotului Optimus în 2027, deși compania se confruntă cu dificultăți tehnice în dezvoltarea prototipului.

„Dacă inteligența artificială și robotica vor deveni omniprezente și aproape gratuite, economia globală va cunoaște o expansiune fără precedent”, a declarat Musk, care a adăugat că roboții vor ajunge să satisfacă majoritatea nevoilor umane.

Robotaxiuri la scară largă în SUA

Musk a revenit și asupra promisiunilor legate de vehiculele autonome. După lansarea unui serviciu limitat de robotaxi în Austin, Texas, în 2025, antreprenorul susține că astfel de servicii vor deveni „foarte răspândite” în Statele Unite până la finalul acestui an sau, cel târziu, în 2027.

Afirmația vine în contextul în care Tesla intenționează să extindă serviciul în state cu reglementări mai permisive, precum Arizona, Florida și Nevada.

Îmbătrânirea, o problemă „ușor de rezolvat”

Deși a recunoscut că nu a studiat în profunzime procesul de îmbătrânire, Musk a afirmat că acesta va putea fi înțeles și controlat relativ simplu în viitor. „Când vom descoperi ce cauzează îmbătrânirea, ni se va părea ceva evident”, a subliniat el, fără a oferi un orizont de timp clar.

SpaceX și racheta complet reutilizabilă

În ceea ce privește explorarea spațiului, Musk a reiterat promisiunea că SpaceX va reuși să finalizeze o rachetă complet reutilizabilă până la sfârșitul acestui an. Proiectul Starship ar urma să reducă drastic costurile transportului spațial și, pe termen lung, să facă posibil transportul de marfă în spațiu la costuri comparabile cu cele ale transportului aerian.

Anunțul vine însă pe fondul unor întârzieri repetate față de calendarele anterioare anunțate de companie și a amenințărilor NASA că vor întrerupe contractele cu acesta.

Inteligența artificială, mai inteligentă decât omul

Poate cea mai controversată predicție a fost cea legată de inteligența artificială. Musk a afirmat că AI-ul ar putea deveni mai inteligent decât orice ființă umană chiar din acest an sau cel târziu anul viitor și că, până în 2035, va depăși inteligența colectivă a întregii omeniri. Declarația contrastează cu opiniile altor lideri din industrie, precum CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, care susține că o inteligență artificială cu adevărat generală rămâne un obiectiv îndepărtat.

Musk a subliniat la final că este mai bine „să greșești fiind optimist decât să ai dreptate fiind pesimist”. Însă istoria declarațiilor sale arată că multe dintre aceste viziuni rămân, cel puțin deocamdată, mai aproape de promisiune decât de realitate.