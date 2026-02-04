Proprietarul platformei X, Elon Musk, l-a atacat marți pe premierul spaniol Pedro Sánchez, pe care l-a numit „un tiran și un trădător al poporului spaniol”, reacționând la anunțul acestuia privind noi măsuri de reglementare a platformelor digitale. Declarațiile lui Musk au fost publicate pe rețeaua X, la scurt timp după discursul susținut de Sánchez la Summitul Mondial al Guvernelor, desfășurat la Dubai, relatează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Sánchez cel necinstit este un tiran și un trădător pentru poporul Spaniei”, a scris Musk într-un mesaj postat pe platforma pe care o deține.

Guvernul intenționează să interzică accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare

Premierul spaniol a anunțat că guvernul său intenționează să interzică accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare și să impună platformelor obligația de a introduce sisteme stricte de verificare a vârstei.

Executivul de coaliție de stânga condus de Sánchez a criticat în repetate rânduri răspândirea discursului instigator la ură, a conținutului pornografic și a dezinformării pe platformele online, pe care le consideră nocive în special pentru tineri.

„Copiii noștri sunt expuși unui spațiu în care nu ar fi trebuit niciodată să navigheze singuri. Nu mai putem accepta acest lucru”, a declarat Sánchez la Dubai, cerând altor state europene să adopte măsuri similare. „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”, a adăugat el.

Directorii platformelor de socializare vor fi trași la răspundere pentru conținutul ilegal și instigator la ură

Australia a devenit, în decembrie, prima țară care a interzis accesul la rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani, iar decizia este analizată atent și de alte state, inclusiv Marea Britanie și Franța.

Totodată, premierul spaniol a anunțat că guvernul va prezenta săptămâna viitoare un proiect de lege care prevede tragerea la răspundere a directorilor platformelor de socializare pentru conținutul ilegal și instigator la ură, precum și incriminarea manipulării algoritmice și a amplificării conținutului ilegal. Procurorii vor analiza, de asemenea, posibile încălcări ale legii legate de funcționarea unor platforme precum Grok, TikTok și Instagram.