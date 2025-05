Elon Musk, în „criză de nervi” pe X, după ce a fost umilit la Casa Albă

Elon Musk a reacționat virulent pe propria platformă socială, X (fosta Twitter), după publicarea unei anchete ample în revista The Atlantic care detaliază un episod umilitor petrecut în timpul vizitelor sale la Casa Albă. Potrivit articolului, Musk ar fi fost mustrat public de un oficial de rang înalt, într-o confruntare ce a evidențiat tot mai slaba sa influență în cercurile politice, potrivit Futurism.com.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Articolul, intitulat „The Decline and Fall of Elon Musk”, descrie un moment tensionat în care secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, l-a apostrofat în termeni extremi de duri pe Musk, după ce acesta ar fi ales, pe cont propriu, un comisar interimar pentru IRS (agenția fiscală americană), ignorând protocolul și consultările oficiale.

Musk ar fi fost ulterior forțat să renunțe la propunerea sa

„F… you! F… you! F… you!”, ar fi urlat Bessent, suficient de tare cât să fie auzit până în Biroul Oval, susține The Atlantic, citând surse din interiorul administrației Trump. Musk ar fi fost ulterior forțat să renunțe la propunerea sa. Pentru revistă, incidentul este simbolic pentru „incapacitatea lui Musk de a construi sprijin real pentru ideile sale în interiorul guvernului federal”.

Reacția miliardarului nu a întârziat. Miercuri, acesta a răspuns la un comentariu critic despre The Atlantic cu o postare sub pseudonimul său recent adoptat, „Kekius Maximus”, însoțit de o imagine generată de inteligență artificială care îl înfățișează ca pe un centurion roman.

„Ei sunt trecutul, presa moștenită care se scufundă în uitare”, a scris Musk despre publicația fondată în 1857.

Atacurile nu s-au oprit aici

Musk a continuat cu o serie de postări ironice, numind The Atlantic „o publicație zombie ținută în viață de Laurene”, referindu-se la Laurene Powell Jobs, văduva lui Steve Jobs și actuala deținătoare a revistei. „Steve ar fi foarte dezamăgit”, a adăugat Musk.

Într-o conversație online cu un utilizator numit „gork”, care a glumit că spiritul lui Steve Jobs o bântuie pe Laurene, Musk a replicat cu un emoji de fantomă și unul cu râs cu lacrimi. Ulterior, a aplaudat un comentariu despre presupusul „public fantomă” al revistei, în ciuda faptului că The Atlantic a raportat anul trecut peste un milion de abonați. În contrast, platforma X a pierdut aproximativ 20% din utilizatorii activi zilnici în SUA de la preluarea de către Musk, în 2022.

Aceste ieșiri publice vin pe fondul unei relații tot mai tensionate dintre Musk și mass-media. Într-un interviu recent pentru Bloomberg, Musk a reacționat agresiv la întrebările jurnalistei Mishal Husain despre Tesla și celelalte afaceri ale sale, numind-o „NPC” – un termen din gaming care desemnează un personaj fără gândire proprie, folosit pe internet ca insultă.

După interviu, Musk a postat pe X: „Intervievatoarea a fost incredibil de beligerantă”.

Elon Musk tot mai izolat

În ciuda aparențelor de siguranță afișate online, reacțiile repetate și tonul agresiv al lui Musk par să indice o vulnerabilitate crescândă în fața criticilor, mai ales atunci când vin din partea unor instituții prestigioase sau din interiorul aparatului de stat.

Într-un climat în care influența sa politică pare în declin, Musk pare să se refugieze tot mai mult într-o combinație de ironie digitală și răfuieli publice pe platforma pe care o deține.