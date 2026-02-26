Un tribunal federal din SUA a respins procesul intentat de Elon Musk împotriva OpenAI, în care compania sa de inteligență artificială, xAI, acuza rivalul că ar fi recrutat angajați pentru a obține ilegal secrete comerciale legate de centrele de date și chatbotul Grok.

Într-o decizie pronunțată marți, judecătoarea federală Rita F. Lin a admis cererea OpenAI de respingere a acțiunii, după ce a concluzionat că xAI nu a prezentat dovezi suficiente care să arate că OpenAI ar fi fost implicată în vreo conduită ilegală, potrivit ArsTechnica.

Acuzații fără probe directe

Procesul susținea că OpenAI ar fi „racolat” opt angajați xAI într-un efort de a accesa informații confidențiale. Însă instanța a constatat că, deși doi foști angajați au recunoscut că au descărcat cod sursă sau materiale interne înainte de plecare, nu există dovezi că OpenAI i-ar fi încurajat să fure informații sau că ar fi folosit ulterior astfel de date.

„xAI poate avea pretenții împotriva unor foști angajați, dar nu a formulat o acuzație plauzibilă de deturnare de secrete comerciale împotriva OpenAI”, a arătat judecătoarea în motivare.

Instanța a remarcat că simplul fapt al angajării unor persoane provenite de la un competitor nu echivalează cu furtul de informații protejate.

Mesaje ambigue și interpretări forțate

Unul dintre episoadele invocate de xAI a vizat un mesaj trimis pe aplicația Signal de un recrutor OpenAI, la scurt timp după ce un inginer xAI descărcase codul sursă al companiei într-un cont personal. Mesajul conținea abrevierea „nw”, pe care xAI a interpretat-o drept „no way!”, sugerând entuziasmul recrutorului față de accesul la cod.

Judecătoarea a notat însă că OpenAI a susținut că abrevierea înseamnă „no worries”, iar chiar și acceptând interpretarea xAI, nu există dovezi că OpenAI ar fi solicitat sau accesat respectivele fișiere.

Mai mult, inginerul respectiv nu a mai ajuns să lucreze la OpenAI, după ce o instanță a emis o ordonanță temporară care i-a blocat angajarea. În aceste condiții, nu se poate susține că ar fi utilizat informații confidențiale în beneficiul rivalului.

„Suspiciunea nu este suficientă”

Hotărârea este considerată importantă pentru industria AI, unde mobilitatea angajaților este ridicată. Avocata specializată în litigii comerciale Sarah Tishler a declarat că decizia reafirmă un principiu fundamental al legislației privind secretele comerciale: recrutarea din rândul competitorilor nu înseamnă automat furt de informații.

Pentru ca o companie să fie trasă la răspundere în baza Legii federale privind protecția secretelor comerciale (Defend Trade Secrets Act), trebuie demonstrat că a dobândit, divulgat sau utilizat efectiv informațiile protejate. „Momentul suspect, recrutarea agresivă sau simpla descărcare de fișiere nu sunt suficiente”, a explicat Tishler.

Acuzații privind concurența neloială

Prin proces, Musk a susținut că OpenAI ar încălca și legislația californiană privind concurența neloială, încercând să „neutralizeze inovațiile xAI” și să forțeze compania să concureze împotriva propriilor secrete comerciale. Însă aceste acuzații depind de demonstrarea deturnării de informații, lucru pe care instanța a considerat că xAI nu l-a reușit.

Totuși, procesul nu este închis definitiv. Judecătoarea a acordat xAI posibilitatea de a-și modifica plângerea până la 17 martie, pentru a corecta deficiențele identificate. Compania nu va putea însă adăuga noi acuzații sau noi părți în dosar.

Un conflict mai amplu

Litigiul face parte dintr-o confruntare mai largă între Elon Musk și OpenAI, pe care compania din urmă o descrie drept o „campanie de hărțuire” dusă prin mai multe procese.

În paralel, unul dintre foștii ingineri xAI se află și în vizorul unei anchete federale conduse de Federal Bureau of Investigation, care încearcă să stabilească dacă informațiile descărcate se califică drept secrete comerciale și dacă a existat intenția de a le folosi în beneficiul OpenAI.