Elon Musk şi X Corp au ajuns la un acord pentru închiderea procesului în care li se cereau 500 milioane dolari în urma concedierilor de la Twitter

Elon Musk şi compania sa X Corp au ajuns la un acord provizoriu pentru a încheia procesul intentat de foşti angajaţi ai Twitter, care au reclamat că li se cuvin despăgubiri de aproximativ 500 de milioane de dolari ca plăţi compensatorii, transmite Reuters, transmite News.ro.

Avocaţii celor două părţi au notificat miercuri o instanţă federală de apel din SUA că au convenit asupra unei înţelegeri şi au cerut amânarea unei audieri programate pentru luna septembrie, pentru a finaliza detaliile. Termenii financiari nu au fost dezvăluiţi.

Procesul, iniţiat în California de fosta şefă a programelor de beneficii pentru angajaţi, Courtney McMillian, şi de managerul Ronald Cooper, susţinea că planul de compensare adoptat în 2019 garanta majorităţii salariaţilor două luni de salariu de bază plus câte o săptămână pentru fiecare an complet de muncă. Angajaţii cu funcţii de conducere aveau dreptul la şase luni de salariu. În realitate, Twitter le-ar fi oferit celor concediaţi maximum o lună de compensaţii, iar mulţi nu ar fi primit nimic.

După achiziţia Twitter în 2022, Musk a concediat circa 6.000 de angajaţi, mai mult de jumătate din forţa de muncă. O parte dintre aceştia au intentat procese, dintre care unele sunt încă pe rol în California şi Delaware.

În iulie 2024, un judecător federal din San Francisco a respins acţiunea colectivă, dar foştii angajaţi au făcut apel la Curtea de Apel a 9-a Circumscripţie, care urma să audieze cazul pe 17 septembrie. Acordul provizoriu ar urma să pună capăt litigiului.