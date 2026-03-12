România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește utilizarea serviciilor de e-guvernare, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.

Conform statisticilor, în 2025 aproximativ 71,9% dintre cetățenii UE cu vârste între 16 și 74 de ani au folosit site-uri sau aplicații ale autorităților publice. Procentul este în creștere cu 1,9 puncte procentuale față de 2024 și cu 4,3 puncte procentuale față de 2022, anul în care a început colectarea acestor date la nivel european.

În contrast, în România doar 24,1% dintre persoanele din aceeași categorie de vârstă au utilizat astfel de servicii digitale, cea mai mică rată din Uniunea Europeană.

Țările cu cele mai utilizate servicii digitale

La polul opus se află statele nordice și cele cu infrastructură digitală avansată. Cele mai mari niveluri de utilizare a serviciilor de e-guvernare au fost raportate în:

Danemarca – 98%

Țările de Jos – 96,2%

Finlanda – 96,1%

Suedia – 96%

Pe ultimele poziții, alături de România, se mai află Bulgaria (36%) și Italia (57,7%).

Cum folosesc europenii serviciile de e-guvernare

La nivelul UE, cea mai frecventă utilizare a platformelor digitale ale administrației publice este obținerea de informații despre servicii, beneficii sociale, legislație sau programul instituțiilor, activitate realizată de 44,2% dintre utilizatori.

Alte utilizări comune includ:

accesarea informațiilor personale – 41,3%;

depunerea declarațiilor fiscale – 38,2%;

realizarea de programări sau rezervări – 38,1%;

descărcarea sau imprimarea formularelor oficiale – 36,7%;

primirea documentelor sau comunicărilor oficiale – 36,6%.

În același timp, cetățenii europeni folosesc serviciile digitale ale administrației și pentru a solicita documente sau certificate oficiale (20,8%), pentru a consulta baze de date publice (20,7%) sau pentru a depune cereri privind diverse drepturi sau beneficii (18,1%).

Diferențe mari în utilizarea identității electronice

Datele Eurostat arată și diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește utilizarea identității electronice pentru accesarea serviciilor online.

În 2025, aproximativ 52% dintre cetățenii UE au declarat că și-au folosit actul de identitate electronic pentru a accesa servicii online private în ultimele 12 luni.

Cele mai ridicate niveluri au fost înregistrate în:

Danemarca – 99%

Finlanda – 96%

Țările de Jos – 95%

Suedia – 92%

Estonia – 91%

La polul opus se află statele unde utilizarea identității electronice este redusă, precum Germania (15%), Slovacia (14%), Bulgaria (12%) și România, unde doar 10% dintre cetățeni au folosit acest tip de identificare digitală.

Statisticile evidențiază decalajul semnificativ dintre statele europene în ceea ce privește digitalizarea administrației publice și utilizarea serviciilor online de către cetățeni.