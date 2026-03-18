FIFA a făcut un pas important în direcția digitalizării distribuției conținutului legat de Cupa Mondială din 2026, anunțând marți un acord cu YouTube, care devine platforma preferențială pentru competiția găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada.

Cum va fi distribuit conținutul Cupei Mondiale 2026

În esență, parteneriatul deschide o nouă etapă pentru modul în care fanii vor consuma conținutul turneului. Nu este vorba doar despre prezență online, ci despre o extindere reală a accesului, inclusiv prin implicarea directă a deținătorilor de drepturi TV.

Potrivit FIFA, aceștia vor putea să își lărgească audiența folosind YouTube, unde vor publica rezumate extinse, imagini exclusive, clipuri scurte și conținut la cerere. Scopul este clar: mai multă interacțiune, la scară globală.

„Colaborarea multidimensională va consolida promovarea competiției prin conținut premium pe canalele oficiale de YouTube ale FIFA și ale deținătorilor de drepturi. Această alianță istorică va oferi publicului mai multe opțiuni pentru a urmări turneul”, a transmis forul mondial, conform Mediafax.

Primele 10 minute din meciuri, live pe YouTube

Un element de noutate care ar putea schimba modul de consum este legat de transmisiunile live. Concret, deținătorii drepturilor vor putea difuza în direct primele zece minute ale fiecărui meci pe propriile canale de YouTube — o premieră pentru o competiție de acest nivel.

În plus, în anumite cazuri, meciurile ar putea fi transmise integral pe platformă, în funcție de acordurile existente. Practic, FIFA testează un model mai flexibil, care ar putea atrage un public nou, dincolo de televiziunea clasică.

FIFA mizează pe audiență globală și monetizare

Secretarul general al FIFA, Mattias Grafström, a subliniat miza acestui parteneriat: „FIFA este încântată să ureze bun venit YouTube ca platformă preferențială a Cupei Mondiale 2026. Acest acord ne va permite să ajungem la fani din întreaga lume ca niciodată până acum și să oferim noi oportunități de monetizare pentru deținătorii de drepturi și creatori”.

În contextul schimbărilor rapide din consumul media, mutarea FIFA pare mai degrabă inevitabilă decât surprinzătoare. Rămâne de văzut cât de mult va influența acest model modul în care vor fi urmărite marile competiții sportive în anii următori.