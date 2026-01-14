Fintech-ul românesc Instant Factoring, desemnat cea mai bună platformă de factoring digital, pentru al cincilea an consecutiv

Fintech-ul românesc Instant Factoring a fost desemnat, pentru al cincilea an consecutiv, cea mai bună platformă europeană de factoring digital în cadrul competiției WOA WOW Awards 2025, organizată de SME Banking Club Europe, scrie Agerpres.

În 2025, compania a finanțat facturi în valoare totală de aproximativ 104 milioane de euro, față de circa 84 milioane de euro în anul precedent, ceea ce corespunde unei creșteri de aproximativ 24% la nivelul grupului, care operează în România, Spania și Serbia.

Competiția a evaluat peste 30 de instituții – bănci, companii de factoring și fintech-uri – din nouă țări europene, pe baza a 17 criterii tehnologice și operaționale, printre care procesarea complet online a aplicațiilor, integrarea cu sisteme ERP, scoring-ul automat și viteza de acordare a finanțărilor.

Potrivit organizatorilor, Instant Factoring s-a remarcat în special la capitolele automatizare, procesare integral digitală, analiză de risc în timp real și acordarea finanțării în maximum 24 de ore.

În cursul anului trecut, platforma a procesat cu peste 20% mai multe solicitări de finanțare față de 2024. La nivel de grup, au fost acordate aproximativ 19.000 de finanțări pentru circa 900 de clienți unici.

Instant Factoring este o instituție financiară nebancară înregistrată la Banca Națională a României și specializată în factoring digital. Compania operează în prezent pe piețele din România, Spania și Serbia și a aprobat, de la lansare, finanțări de peste 1,5 miliarde de lei, a procesat peste 100.000 de tranzacții și deservește peste 25.000 de companii.