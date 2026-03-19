Un număr de 13 organizații din ecosistemul european al identității digitale au participat, la București, la un exercițiu de interoperabilitate dedicat testării Portofelului European pentru Identitate Digitală (EUDI Wallet), potrivit unui comunicat transmis de certSIGN către TechRider.ro.

Evenimentul, desfășurat în perioada 17–18 martie 2026, a reunit furnizori de portofele digitale, autorități de certificare și dezvoltatori de tehnologie din întreaga Uniune Europeană. Testele au avut ca obiectiv verificarea capacității sistemelor dezvoltate independent de a comunica și funcționa integrat, o etapă esențială pentru implementarea la scară largă a identității digitale europene.

În total, au fost realizate 44 de teste de interoperabilitate, dintre care 36 s-au încheiat cu succes. Potrivit organizatorilor, rezultatele confirmă că soluțiile existente pot funcționa împreună în scenarii reale, inclusiv pentru autentificare, semnătură electronică și schimb de date securizat.

Compania certSIGN a participat cu o infrastructură completă de testare, care include soluții pentru emiterea identității digitale, verificarea atributelor și semnătura electronică în cloud. Testele au demonstrat compatibilitatea tehnologiilor dezvoltate în România cu cele utilizate la nivel european, în cadrul unui ecosistem comun.

Exercițiul a fost organizat de Cloud Signature Consortium, în parteneriat cu certSIGN, și face parte din eforturile Uniunii Europene de a construi un sistem unitar de identitate digitală. Acesta va permite cetățenilor să acceseze servicii publice și private folosind un portofel digital securizat, recunoscut în toate statele membre.

Conform regulamentului european adoptat recent, fiecare stat membru trebuie să ofere cetățenilor, până la finalul anului 2026, cel puțin un portofel digital certificat, care să respecte aceleași standarde tehnice și de securitate la nivelul UE.

În acest context, autoritățile române au subliniat anterior necesitatea implementării unui astfel de instrument până la termenul limită, pentru a asigura integrarea în viitorul ecosistem digital european.