Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București organizează, în perioada 19–20 martie 2026, cea de-a cincea ediție a ChemistryFEST, unul dintre cele mai importante evenimente din România dedicate chimiei aplicate, bioingineriei și materialelor avansate. Timp de două zile, campusul universității se transformă într-un spațiu deschis publicului, unde știința este nu doar explicată, ci și demonstrată și experimentată direct.

Evenimentul reunește cadre universitare, cercetători, reprezentanți ai mediului de afaceri și mii de elevi și studenți interesați de domenii-cheie pentru economia modernă, precum industria farmaceutică, biotehnologiile, energia, materialele inteligente și sustenabilitatea. Programul include experimente demonstrative, workshop-uri interactive, ateliere aplicate, prezentări tehnologice și sesiuni de orientare profesională.

„ChemistryFEST este mai mult decât un festival al experimentelor spectaculoase”

Într-un context global în care presiunea pentru soluții inovatoare și sustenabile este tot mai mare, domenii precum ingineria chimică și biotehnologiile capătă o importanță strategică. Acestea sunt esențiale pentru tranziția verde, dezvoltarea economiei circulare și apariția unor materiale avansate, cu aplicații industriale directe. ChemistryFEST își propune să aducă aceste realități mai aproape de tineri și să le ofere o perspectivă clară asupra oportunităților de carieră.

„ChemistryFEST este mai mult decât un festival al experimentelor spectaculoase. Este o investiție în generația care va construi soluțiile tehnologice ale României de mâine. Avem nevoie de tineri bine pregătiți în științe aplicate, iar universitatea noastră își asumă rolul de a crea punți reale între educație, cercetare și industrie. Viitorul inovării începe în laborator, dar continuă în economie”, a declarat Mihnea Costoiu, rectorul instituției.

Un punct central al ediției din acest an îl reprezintă componenta educațională

Elevii au ocazia să participe la demonstrații practice, să viziteze laboratoare și să interacționeze direct cu profesori și studenți, descoperind traseul academic care poate duce către cariere în chimie aplicată, știința materialelor, bioinginerie sau nanotehnologii.

În același timp, companiile prezente la eveniment pot intra în contact direct cu studenții interesați de stagii de practică sau oportunități de angajare, consolidând legătura dintre mediul universitar și piața muncii.

Prin amploarea și tematica sa, ChemistryFEST 2026 confirmă rolul POLITEHNICII București ca pol de excelență în formarea specialiștilor în științe aplicate și ca platformă de dialog între educație, cercetare și industrie.

Accesul publicului este gratuit, iar programul complet al evenimentului poate fi consultat pe platforma oficială ChemistryFEST.