Congresman republican: „Nu vindeți Chinei cipul Blackwell de la Nvidia – e ca și cum i-ai da Iranului uraniu îmbogățit”

Un lider republican din Congresul SUA, specializat în politici privind China, a declarat că vânzarea celui mai performant cip de inteligență artificială al companiei Nvidia către China „ar fi echivalentă cu a da Iranului uraniu îmbogățit la nivel de armament”. Declarația vine în contextul în care experții avertizează că un asemenea pas ar diminua avantajul american în domeniul AI, scrie Reuters.

Președintele Comitetului Special al Camerei Reprezentanților pentru China, John Moolenaar, a afirmat pe platforma X că a transmis administrației americane: „Nu putem vinde cele mai avansate cipuri AI adversarului nostru principal”.

Comentariul său a fost făcut după ce președintele Donald Trump a sugerat miercuri că ar putea permite companiei Nvidia (NVDA.O) să vândă o variantă cu specificații limitate a cipului său Blackwell AI către China.

Experții în comerț afirmă că o astfel de decizie ar putea anula practic restricțiile de export impuse în 2022, care aveau scopul de a împiedica armata chineză să beneficieze de tehnologie americană și de a încetini dezvoltarea AI-ului chinezesc.

„Dacă permitem exportul cipului B30A, avantajul actual al SUA față de China în domeniul AI s-ar micșora dramatic”, a declarat Tim Fist, coautor al unei analize privind impactul exportului acestui cip, o versiune cu putere redusă a modelului Blackwell.

Un purtător de cuvânt al Nvidia a contestat această idee, susținând că politica de control a exporturilor aplicată sub administrația Biden „nu a oferit Americii un avantaj real în AI”. „Câștigarea sprijinului dezvoltatorilor din întreaga lume întărește securitatea economică și națională a SUA”, se arată în declarația companiei.

De asemenea, Nvidia afirmă că „China are suficiente cipuri interne pentru aplicațiile sale militare și nu are motive să utilizeze produsele noastre în acest scop”.

Între timp, liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, și alți 11 senatori democrați l-au îndemnat pe Trump să nu ridice restricțiile privind cipurile AI și tehnologia americană în încercarea de a obține un acord comercial cu Beijingul.

Moolenaar a adăugat că „aceste cipuri ar trebui să ajungă la companiile americane care construiesc dominația SUA în AI – nu la viitorul armatei chineze”.

Trump ar putea discuta cu Xi despre „cipul super-duper”

Trump a declarat miercuri că ar putea discuta cu președintele chinez Xi Jinping despre cipul „super-duper” Blackwell în cadrul întâlnirii lor de joi. El a sugerat deja, în august, că ar putea permite exportul unui model al cipului, cu performanțe reduse cu 30% sau 50%, către China.

Totuși, potrivit lui Tim Fist, versiunea B30A ar fi practic același cip, ambalat diferit – China ar putea cumpăra dublul cantității și obține același rezultat, probabil la același preț.

Într-o analiză publicată sâmbătă, Fist și colegii săi au studiat nouă scenarii posibile privind strategiile de export ale administrației americane pentru o versiune redusă a cipului Blackwell.

Scenarii posibile: SUA ar putea pierde avantajul

În cel mai favorabil scenariu, în care SUA nu exportă cipuri puternice către China anul viitor, americanii ar avea de 30 de ori mai multă putere de calcul AI decât China.

În cel mai defavorabil scenariu, dacă SUA permite exportul modelului B30A și al altor cipuri similare, China ar putea depăși SUA în 2026 în ceea ce privește capacitatea de calcul AI.

Chiar și într-un scenariu intermediar, în care doar o cantitate mică de cipuri este exportată, avantajul SUA s-ar reduce la de patru ori puterea Chinei, potrivit analizei.

„Dacă se permit exporturi semnificative, este o schimbare uriașă”, a explicat Fist, director pentru politici privind tehnologiile emergente la Institute for Progress, un think tank din Washington. „Este, practic, sfârșitul regimului actual de control al exporturilor.”

Expertul în securitate națională și tehnologie Chris McGuire, fost oficial al Departamentului de Stat al SUA, este de acord:

„Dacă acest cip va fi permis pentru export, practic nu mai există control asupra exporturilor de cipuri AI. Avantajul nostru provine din puterea de calcul și din cipuri. Dacă renunțăm la ele, în cel mai bun caz ajungem la egalitate, în cel mai rău, rămânem în urmă.”

El a adăugat ironic: „Am schimba cea mai avansată tehnologie a noastră pe câteva achiziții chineze de soia.”