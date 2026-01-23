Servicii digitale moderne pentru personalul navigant: Proiect informatic de peste 17,5 milioane de lei

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV), a demarat un proiect informatic care urmărește digitalizarea serviciilor de pregătire și perfecționare a personalului navigant.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Proiectul, denumit „Platforma Informatică de Gestionare a Serviciilor de Pregătire și Perfecționare a Personalului Navigant (e-CERONAV)”, va fi implementat pe o perioadă de 24 de luni, începând din 15 decembrie 2025, și are o valoare totală de 17,643 milioane de lei, inclusiv TVA, scrie Agerpres.

Finanțarea provine în mare parte din Fondul European de Dezvoltare Regională, care contribuie cu 12,596 milioane de lei. Contribuția CERONAV este de 836.523 de lei, iar restul de 4,21 milioane de lei este asigurat din bugetul național. Proiectul este cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) al Uniunii Europene.

Obiectivul principal al e-CERONAV este modernizarea proceselor de pregătire profesională și facilitarea accesului cursanților la informații și servicii educaționale online. Sistemul va permite înscrieri și plăți online, optimizând fluxurile administrative și eliminând etapele inutile.

„Proiectul e-CERONAV reprezintă un pas esențial în modernizarea instituției și în îmbunătățirea relației cu beneficiarii serviciilor noastre. Rezultatele se vor reflecta direct în servicii mai eficiente și mai accesibile, adaptate nevoilor cursanților”, a declarat Dan Pisică, director general al CERONAV.

Instituția are o experiență de 50 de ani în formarea profesională a personalului din transporturile navale, instruind mii de cursanți din România și din străinătate. Implementarea proiectului e-CERONAV va susține modernizarea instituțională și va contribui la creșterea calității serviciilor educaționale oferite personalului navigant.