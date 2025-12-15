Șoferii români au primit astăzi o veste plăcută: prețurile la benzină și motorină au fost reduse în cursul după-amiezii, marcând a șaptea scădere consecutivă din această lună.

Petrom, cel mai mare distribuitor de carburanți din România, a surprins piața prin reducerea prețurilor în cursul zilei, nu dimineața cum procedează de obicei. La stația de pe strada Brașov din Sectorul 6 al Capitalei, monitorizată de Economica.net, benzina standard a ajuns la 7,36 lei/litru, iar motorina standard la 7,55 lei/litru.

Reduceri de 7 bani la litru

Comparativ cu prețurile din dimineața zilei de 15 decembrie, reducerea este de 7 bani pe litru pentru ambele tipuri de carburant. Este un gest neobișnuit din partea Petrom să ajusteze prețurile la mijlocul zilei, dar nu e fără precedent. Ceilalți mari distribuitori ar putea urma exemplul în orele următoare.

Ultima ajustare de preț avusese loc în urmă cu două zile, când motorina s-a ieftinit cu 4 bani pe litru.

Context: după creșteri majore în toamnă, vine relaxarea

După ce în octombrie și noiembrie prețurile crescuseră dramatic – motorina cu până la 44 de bani pe litru – scăderile din decembrie aduc o ușurare necesară. Numai în prima jumătate a lunii decembrie, motorina s-a ieftinit cumulat cu 30 de bani pe litru.

Evoluția recentă a prețurilor Petrom arată astfel:

15 decembrie : -7 bani/litru (benzină și motorină)

: -7 bani/litru (benzină și motorină) 13 decembrie : -4 bani/litru (ambele)

: -4 bani/litru (ambele) 11 decembrie : -4 bani/litru (doar motorină)

: -4 bani/litru (doar motorină) 10 decembrie : -4 bani/litru (doar benzină)

: -4 bani/litru (doar benzină) 8 decembrie : -5 bani/litru (doar motorină)

: -5 bani/litru (doar motorină) 5 decembrie : -4 bani/litru benzină, -6 bani/litru motorină

: -4 bani/litru benzină, -6 bani/litru motorină 4 decembrie: -4 bani/litru (doar motorină)

Petrom controlează cea mai extinsă rețea de benzinării din țară, cu 555 de stații (393 Petrom și 162 OMV), într-o piață care consumă anual circa 8 milioane de tone de carburanți, predominant motorină.

Atenție: vine o nouă scumpire în ianuarie

Bucuria șoferilor ar putea fi însă de scurtă durată. Conform calendarului fiscal deja stabilit, accizele vor crește din nou la 1 ianuarie 2026. Dacă legislația rămâne neschimbată, benzina se va scumpi cu aproximativ 34 de bani pe litru, iar motorina cu 30 de bani pe litru, strict din cauza majorării taxelor.

Accizele vor ajunge astfel la 3,06 lei/litru pentru benzină și 2,80 lei/litru pentru motorină, față de nivelurile actuale de 2,78 lei/litru și respectiv 2,55 lei/litru.