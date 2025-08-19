Fosta comisară a UE care a amendat Apple cu 14 miliarde de dolari are propria linie de pantofi / Margrethe Vestager, numită de Trump doamna care „urăște cu adevărat SUA”

Ea a fost comisarul european care a inspirat serialul TV „Borgen” și a fost descrisă de Donald Trump ca „doamna taxelor” care „urăște cu adevărat SUA” după ce a amendat Apple cu 14 miliarde de dolari pentru scutiri fiscale ilegale, transmite Politico. Acum, Margrethe Vestager are propria linie de pantofi și chiar îi prezintă ca model.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Politiciana daneză în vârstă de 57 de ani a ocupat două mandate la Bruxelles în calitate de comisară responsabilă cu concurența, dar nu a fost nominalizată anul trecut pentru un al treilea mandat. Ea are acum are un model de pantofi care îi poartă numele: Margrethe Boot, de la compania de încălțăminte Roccamore.

Potrivit descrierii companiei, modelul a fost „creat ca un omagiu adus ei și tuturor femeilor care fac un pas înainte atunci când responsabilitatea este cea mai mare. Este pentru cele care îndrăznesc să stea în ochiul furtunii, să stabilească o nouă agendă și să facă totul – cu spatele drept și stil”.

Acesta face parte din „Power Collection” a Roccamore, care include și încălțăminte inspirată de Camilla Ley Valentin, cofondatoarea sistemului de cozi online Queue-it, și Marianne Dahl de la Boston Consulting Group.

Cizmele Vestager sunt disponibile în mai multe culori, iar o pereche costă 3.100 de coroane daneze (415 euro).

Vestager a petrecut un deceniu în funcția de comisar european pentru concurență, iar înainte de asta a fost viceprim-ministru și lider al Partidului Social Liberal din Danemarca.

Într-o biografie publicată în decembrie anul trecut, Vestager a declarat că „nu are intenția” de a candida pentru o funcție națională în Danemarca. Ea a lansat o candidatură eșuată pentru conducerea Băncii Europene de Investiții la sfârșitul anului 2023 și și-a reluat atribuțiile de comisar după o campanie de trei luni.

Ea a intrat în topul celor mai influente 100 de persoane din lume al revistei Time în 2017 și este în prezent președinta consiliului de administrație al Universității Tehnice din Danemarca.

Teresa Ribera îi succede lui Vestager în funcția de șefă a Comisiei pentru concurență.