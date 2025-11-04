FAN Courier, cea mai mare firmă privată de curierat din România, a finalizat implementarea unui sistem de Data Warehouse sprijinit de compania românească New Business Dimensions (NBD). Potrivit unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, sistemul bazat pe Microsoft Azure a redus durata de generare a rapoartelor de la ore la minute, iar tot procesul a fost automatizat.

Proiectul are la bază tehnologia Microsoft Azure

Proiectul dezvoltat împreună cu NBD a presupus crearea unui Data Warehouse pe tehnologie Microsoft Azure, în care sunt centralizate și prelucrate datele sursă provenite din 16 sisteme operaționale utilizate de FAN Courier. Sistemul rulează un set de algoritmi complecși de inteligență artificială și machine learning, care verifică și validează automat datele preluate.

„Soluția (…) ne-a adus două beneficii majore: creșterea acurateței datelor și a încrederii în corectitudinea rapoartelor, precum și accesul rapid la informațiile procesate și analizate. Viteza de lucru a crescut considerabil, pentru că datele sunt acum pre-agregate și nu mai sunt necesare operațiuni de consolidare și verificare manuală”, a declarat Elena Zlatea, Project Manager al FAN Courier.

Sistemul Data Warehouse implementat la FAN Courier are un nivel ridicat de complexitate și calculează automat peste 200 de indicatori de performanță (KPI), oferind o imagine precisă asupra activității companiei. Infrastructura construită de NBD poate susține orice cerință de raportare, atât pentru uz intern, cât și pentru relațiile cu autoritățile, partenerii de afaceri sau firmele de audit.

În prezent, sistemul este complet operațional, având peste 60 de rapoarte preconfigurate și 200 de utilizatori activi care își generează propriile analize prin Microsoft Power BI.