dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

MApN cere Parlamentului undă verde pentru acordul de instruire a piloților pe F-16

Redacția TechRider
16 decembrie 2025
avioane f-16 ale romaniei
Sursa foto: Facebook / Forţele Aeriene Române
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a solicitat, marţi, Parlamentului aprobarea prealabilă pentru semnarea Acordului-cadru de instruire a piloţilor pe avioanele F-16, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Acordul-cadru de prestări servicii de instruire a personalului navigant în cadrul Centrului European de instruire F-16 (EFTC) va fi încheiat cu compania Lockheed Martin şi este pe o perioadă de 60 de luni.

Valoarea estimată a acestui Acord-cadru este de 612,4 milioane de dolari, fără TVA.

Birourile permanente reunite au trimis, marţi, cererea MApN către Comisiile parlamentare pentru apărare în vederea întocmirii documentaţiei.

„Situaţia actuală a înzestrării Armatei României cu echipamente militare impune adoptarea unor măsuri urgente, coerent aplicabile, care să asigure adaptarea sistemului de achiziţii de echipamente militare destinate înzestrării la noile condiţii ale mediului de securitate şi să permită îndeplinirea integrală a misiunilor şi obligaţiilor ce-i revin Armatei României în plan naţional şi internaţional”, se arată în solicitarea MApN.

De asemenea, în document se precizează că în 3 noiembrie 2025 a fost încheiat, cu Regatul Ţărilor de Jos, contractul de transfer al dreptului de proprietate a celor 18 aeronave dislocate în România pentru Centrul European de Instruire F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea, în care se stipulează condiţia menţinerii capacităţii de instruire pentru sloturile ucrainene, începând cu anul 2026.

„Începând cu 1 ianuarie 2026, odată cu transferul celor 18 aeronave F-16, responsabilitatea pentru operare, gestionarea şi funcţionarea Centrului European de Instruire F-16 va intra în atribuţiile României. Astfel, din motive logistice şi operaţionale, pentru continuarea activităţii de instruire a piloţilor F-16, pe teritoriul naţional, în cadrul Centrului European de instruire F-16, a fost identificată ca soluţie viabilă şi sustenabilă încheierea Acordului-cadrul cu compania Lockheed Martin. Acest Acord-cadru va acoperi funcţionarea Centrului European de Instruire F-16, cât şi pe partea de servicii logistice integrate. Prin urmare, menţinerea şi extinderea activităţilor EFTC nu reprezintă doar o necesitate imediată pentru formarea piloţilor F-16, ci şi o premisă fundamentală pentru tranziţia sigură şi coerentă către F-35, asigurând continuitatea şi performanţa capacităţilor aeriene ale României în următorul deceniu”, a mai menţionat MApN.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...