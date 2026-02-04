dark
Primăria Timișoara lansează „Timi”, o asistentă virtuală bazată pe AI

Redacția TechRider
4 februarie 2026
asistenta-virtuala-ai-timi
Sursa foto: Primăria Timișoara
Primăria Timișoara a lansat miercuri „Timi”, o asistentă virtuală bazată pe inteligență artificială, destinată să faciliteze interacțiunea cetățenilor cu administrația locală. Noua aplicație este disponibilă pe site-ul primăriei, primariatm.ro, precum și în Contul Unic, platformă utilizată deja de peste 140.000 de timișoreni.

- articolul continuă mai jos -

Anunțul a fost făcut de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, care a precizat că asistenta virtuală este concepută pentru a oferi sprijin non-stop în relația dintre cetățeni și instituție. Potrivit edilului, Timi poate comunica în orice limbă și poate fi utilizată inclusiv în format audio, pentru a facilita accesul persoanelor cu diferite nevoi.

Asistenta virtuală furnizează răspunsuri bazate exclusiv pe informațiile oficiale ale Primăriei Timișoara, fără a apela la surse externe sau la interpretări. Scopul este de a reduce confuziile și de a oferi informații standardizate, conforme cu datele publicate de instituție.

Printre funcționalitățile disponibile se numără efectuarea de programări online în timp real, transmiterea automată a confirmărilor prin SMS, precum și preluarea sesizărilor formulate de cetățeni. Acestea sunt direcționate automat către departamentele responsabile din cadrul primăriei.

Primarul Dominic Fritz a mai precizat că aplicația se află, în prezent, într-o etapă de testare, urmând ca funcționalitățile să fie ajustate și extinse în funcție de feedback-ul primit din partea utilizatorilor.

