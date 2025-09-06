Amazon se pregătește să intre în cursa agenților AI la scară largă, potrivit documentelor interne

Amazon se pregătește să facă un pas mare în domeniul inteligenței artificiale aplicate afacerilor, testând intern un nou software de tip workspace denumit Quick Suite, conceput să ofere utilizatorilor instrumente avansate pentru decizii rapide, cercetare complexă și automatizare.

Potrivit documentelor interne consultate de Business Insider, mai multe companii, inclusiv BMW, Intuit și Koch Industries, au avut acces la o previzualizare privată a tehnologiei, iar Amazon a lansat recent invitații pentru un test beta intern.

Quick Suite: Agenți AI independenți și coordonați

Noul software permite agenților AI să acționeze independent, să folosească instrumente și să finalizeze sarcini fără intervenție umană, ceea ce poziționează AWS într-o competiție directă cu Google, Microsoft, OpenAI și Salesforce în domeniul automatizării agent-driven.

„Cu peste 40% dintre utilizatorii de afaceri așteptați să adopte medii de lucru îmbunătățite cu AI, AWS este pregătită să conducă această tranziție prin soluții integrate care permit implementarea și scalarea eficientă a agenților AI în locurile de muncă”, se arată în invitația Amazon pentru testul beta.

Integrare și funcționalități noi

Quick Suite combină produse AWS existente, precum platforma de analiză a datelor QuickSight și chatbot-ul Q Business, adăugând modulul Quick Flows, care permite automatizarea sarcinilor prin comenzi în limbaj natural.

În plus, Quick Suite include un „agent de cercetare profundă” pentru generarea de rapoarte interne și externe și permite crearea de agenți personalizați pentru nevoi specifice de business sau echipe, care pot fi partajați în întreaga organizație.

Primele impresii și așteptări

Testele inițiale au primit feedback mixt. Utilizatorii apreciază configurarea mai simplă și interfața intuitivă, precum și funcția de cercetare profundă, iar integrarea cu platforme externe precum Jira a fost bine primită.

În același timp, unii testeri au întâmpinat dificultăți legate de limitările rețelei în cloud și permisiunile complexe pentru conectarea surselor de date.

Lansarea Quick Suite marchează un punct de cotitură pentru strategia AWS în domeniul aplicațiilor AI. Dacă Q Business fusese oferta principală pentru utilizatorii de business, Amazon prioritizează acum Quick Suite, oferind organizațiilor un instrument avansat de agenti AI capabil să transforme modul de lucru și să concureze direct cu marii jucători din industrie.