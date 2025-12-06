Foxconn raportează un avans de 26% al veniturilor în noiembrie, impulsionat de cererea tot mai mare pentru servere AI

Foxconn a înregistrat o creștere anuală de 26% a veniturilor în luna noiembrie, evoluție alimentată de cererea puternică pentru echipamente dedicate inteligenței artificiale, potrivit datelor publicate în raportul lunar al companiei și citate de CNBC.

Grupul taiwanez, cunoscut oficial ca Hon Hai Precision Industry, este unul dintre cei mai importanți furnizori ai Nvidia pentru infrastructura de centre de date.

Producătorul este implicat în fabricarea serverelor care găzduiesc acceleratoarele AI și, în paralel, rămâne principalul asamblator al iPhone pentru Apple. În raport, Foxconn a evidențiat „o creștere solidă” în categoria produselor cloud și de rețea, menționând interesul ridicat pentru rackurile de servere AI. Veniturile companiei au atins în noiembrie 844,3 miliarde dolari taiwanezi, echivalentul a aproximativ 27 miliarde dolari.

Pe fondul boom-ului din inteligența artificială, Foxconn a devenit un actor central în dezvoltarea infrastructurii necesare acestui sector. În luna mai, compania anunța un proiect comun cu Nvidia și autoritățile taiwaneze pentru construirea unei „fabrici de AI”, iar în iulie a achiziționat o participație în TECO Electric & Machinery, firmă specializată în soluții pentru centre de date.

Parteneriatele s-au extins recent și în SUA: OpenAI a transmis în noiembrie că lucrează cu Foxconn la proiectarea și pregătirea producției pentru hardware-ul de infrastructură AI de generație nouă.

Comparativ cu luna octombrie, veniturile Foxconn au coborât cu aproximativ 6%. Compania pune scăderea pe seama unei diminuări ușoare în segmentul de electronice inteligente pentru consumatori. Totuși, pentru trimestrul al patrulea, grupul anticipează o cerere solidă pentru rackurile de servere AI și un sezon puternic pentru produsele din categoria IT&C.

Foxconn a raportat în noiembrie că ritmul accelerat al diviziei de servere AI a contribuit la o creștere anuală de 17% a profitului trimestrial. Pe bursă, acțiunile companiei au avansat cu 26% de la începutul anului 2025, continuând un trend ascendent după aprecierea de 76% din precedentele 12 luni.