FOTO Primele troleibuze autonome Yutong din Europa, recepționate de STB / În primăvară vor fi introduse pe linia 86 din București

Primăria Municipiului București a anunțat că cele 22 de troleibuze cu autonomie, achiziționate cu fonduri nerambursabile, au ajuns în România și urmează să intre în circulație din primăvară, pe linia 86.

Potrivit PMB, vehiculele sunt în prezent garate la Ciolpani, la sediul furnizorului, urmând să fie transferate în depoul Bucureștii Noi după finalizarea ultimelor adaptări tehnice. Ulterior, vor fi efectuate testele necesare pentru recepția fiecărui troleibuz.

Noile troleibuze pot circula fără alimentare de la rețeaua electrică pe o distanță de cel puțin 20 de kilometri. Acestea au o lungime de 12 metri și o capacitate totală de 93 de pasageri, dintre care 32 pe scaune. Dotările includ aer condiționat, monitoare informative, rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități și geamuri cu tentă închisă pentru menținerea temperaturii în interior.

Contractul pentru achiziția celor 22 de troleibuze are o valoare de 70,4 milioane de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Primăria Capitalei mai precizează că a achiziționat deja 100 de autobuze electrice, pentru care urmează să fie instalate, până la finalul anului, 100 de stații de încărcare. Valoarea acestui contract este de 73,8 milioane de euro, din care 52 de milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile atrase prin Programul Operațional Regional (POR).

De asemenea, municipalitatea anunță că, tot din fonduri nerambursabile obținute la finalul anului trecut, vor fi achiziționate încă 100 de troleibuze și 79 de tramvaie, pentru care a fost atrasă o finanțare de peste 553,3 milioane de lei. Pentru aceste vehicule urmează să fie demarate procedurile de achiziție și stabilit calendarul de livrare.

Contractul pentru cele 22 de troleibuze a fost semnat în iunie 2025, când primar interimar era Stelian Bujduveanu. Atunci, edilul anunța că ofertantul câștigător a fost Anadolu Automobil Rom SRL, singurul participant la licitație, iar vehiculele livrate sunt marca Yutong. Noile troleibuze se adaugă flotei de transport public nepoluant achiziționate în ultimii ani, care include 100 de troleibuze Solaris, 100 de tramvaie fabricate de Astra Arad și 100 de autobuze electrice.