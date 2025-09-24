Franța va verifica plățile către furnizorii Nissan Europa / Vrea să se asigure că producătorul plătește la timp furnizorii – Reuters

Guvernul francez verifică dacă divizia europeană a Nissan a plătit la timp furnizorii și a solicitat producătorului japonez să prezinte documente financiare detaliate pentru anul 2024. Acțiunea va fi coordonată de departamentul de concurență al Ministerului Economiei francez, titrează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Nissan nu a fost acuzat de nicio ilegalitate

Controlul va viza sediul central al Nissan Automotive Europe, situat în Montigny-le-Bretonneux, lângă Paris, iar inspecția se va desfășura în 7 octombrie. Verificarea are loc în contextul în care compania întreprinde un plan global de redresare care vizează reducerea costurilor cu 3,4 miliarde de dolari și revenirea la creștere.

Reuters titrează că producătorul japonez nu a fost acuzat de nicio ilegalitate. Conform unei scrisori de înștiințare, Nissan Europe a fost atenționată să prezinte înregistrările contabile și de plată din perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024, precum și alte documente înainte de inspecția din sediul său regional.

Nissan ar putea fi supus unor sancțiuni administrative, inclusiv amenzi, dacă se constată încălcări întrucât, conform legislației franceze, companiile trebuie să plătească furnizorilor în termen de 60 de zile de la emiterea facturii, altfel riscă sancțiuni de până la 2 milioane de euro. Nissan a oferit anterior unor furnizori din Uniunea Europeană și Marea Britanie opțiunea de a primi plăți mai mari dacă acceptă întârzieri la plată, o măsură care ar putea ajuta producătorul auto să elibereze lichidități pe termen scurt.

Amânarea plăților nu este o practică neobișnuită

Nissan Automotive Europe a primit o solicitare de informații din partea unei autorități franceze cu privire la plățile către furnizori efectuate de la sediul său european din Franța, a declarat compania într-un comunicat către Reuters, fără a oferi detalii suplimentare.

„Solicitarea nu indică nicio încălcare din partea Nissan și cooperăm pe deplin cu autoritatea în cauză, fiind pregătiți să furnizăm informațiile și clarificările necesare”, a adăugat Nissan, fără a menționa numele autorității care a solicitat informațiile.

Nu este neobișnuit ca companiile să solicite prelungiri de plată furnizorilor pentru a gestiona fluxul de numerar, și nu este clar ce a determinat autoritățile de reglementare să examineze acțiunile Nissan.

Franța examinează întârzierile de plată

Franța a intensificat investigațiile privind plățile întârziate între companii, direcția de concurență inspectând 409 firme în prima jumătate a anului 2025 și constatând încălcări la aproape 40% dintre acestea. Investigațiile au dus la amenzi de aproximativ 47 de milioane de euro.

Revizuirea franceză reprezintă cea mai recentă problemă pentru Nissan. Anul trecut, autoritățile de reglementare japoneze au constatat că aceasta a plătit insuficient zeci de furnizori cu o sumă totală de 3 miliarde de yeni (20 de milioane de dolari) pe o perioadă de doi ani, conform Reuters. Nissan a plătit suma înainte de anunțarea anchetei, iar autoritățile de reglementare japoneze au recomandat, de asemenea, îmbunătățirea supravegherii plăților către furnizori.

Statele membre ale UE sunt obligate să se asigure că plățile între întreprinderi din țara lor respectă reglementările blocului care impun efectuarea plăților în termen de 60 de zile, cu excepția cazului în care se convine în mod expres altfel și nu este nedrept.