Gigantul Tata se extinde în România / Indienii deschid un nou birou de consultanță în București

Tata Consultancy Services (TCS), companie indiană de tehnologie specializată în furnizarea de servicii și consultanță în tehnologia informației, deschide un birou în România. Potrivit Profit.ro, noul birou al gigantului Tata va fi situat în București, iar centrul va consolida capacitățile locale ale TCS ca hub de servicii de inginerie digitală.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Totodată, noul birou din București va îmbunătăți și rețeaua europeană de livrare a Tata. Investiția în noul centru vine la câteva luni după ce compania a lansat un hub de inovare Software-Defined Vehicle (SDV) în București, care va sprijini clienții globali din industria auto în tranziția către soluții de mobilitate de generație următoare.

Gigantul indian este prezent în România încă din 2019, prin Tata Technologies. Compania are 265 de angajați în birouri din Brașov, Craiova și Iași.

„Acest nou spațiu ne va permite să ne consolidăm în continuare capacitățile, în domenii precum ingineria, vehiculele definite de software și transmisia puterii, continuând în același timp să atragem talente locale excepționale”, spune Prabal Datta, director general și director al centrului de livrare TCS Europa de Est.

Tata Consultancy Services operează în 180 de centre din 46 de țări de pe 6 continente. Are peste 600.000 de angajați, din care aproximativ 15.000 în Europa, și venituri de circa 30 de miliarde de euro. Grupul indian Tata este un conglomerat cu sediul în Mumbai. Fondat în 1886, a devenit în timp cea mai mare companie din India. Operează în diverse sectoare, inclusiv în software, energie, telecomunicații, automobile și chiar producția de sare.

Tata furnizează și telecomunicațiile pentru feed-urile video pentru Campionatul Mondial de Formula 1, facilitând transferul a peste 100 de surse video și 250 de canale audio. Prin intermediul rețelei dezvoltate de indieni, Formula 1 poate fi văzut și în 4K, dar și să combine feed-urile audio și video pentru cei 22 de piloți ce concurează pe circuitele lumii.