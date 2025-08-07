Google pretinde, fără dovezi, că funcțiile de căutare AI nu distrug internetul, în ciuda studiilor care arată reducerea traficului pentru site-uri

Numeroase studii indică faptul că trecerea la funcțiile de căutare AI și utilizarea chatboților AI reduc traficul pe site-urile de știri. Însă miercuri, Google a negat acest lucru, cel puțin în ansamblu. În schimb, gigantul tech afirmă că volumul total de clicuri organice de la motorul său de căutare către site-uri web a fost „relativ stabil” de la an la an și că calitatea medie a clicurilor a crescut ușor, relatează TechCrunch.

„Aceste date sunt în contradicție cu rapoartele unor terțe părți care sugerează în mod eronat o scădere dramatică a traficului agregat, adesea pe baza unor metodologii defectuoase, exemple izolate sau modificări ale traficului care au avut loc înainte de lansarea funcțiilor AI în căutare”, scrie Liz Reid, vicepreședinte Google și șef al departamentului de căutare, într-o nouă postare pe blog.

Deși Google nu a furnizat date specifice pentru a-și susține concluziile, chiar dacă presupunem că afirmațiile Google sunt adevărate, acest lucru nu înseamnă neapărat că AI nu are un impact.

Chiar și Google trebuie să recunoască acest lucru, Reid afirmând că „tendințele utilizatorilor determină redirecționarea traficului către diferite site-uri, ceea ce duce la scăderea traficului către unele site-uri și la creșterea traficului către altele”.

Cuvântul „unele” are o importanță deosebită în acest context, deoarece Google nu comunică date despre numărul de site-uri care înregistrează creșteri sau scăderi. Și, deși chatboții precum ChatGPT au înregistrat cu siguranță o creștere a traficului în ultimele luni, asta nu înseamnă că site-urile de știri nu au de suferit.

Google își îmbunătățește motorul de căutare de ani de zile pentru a răspunde la mai multe întrebări direct pe pagina cu rezultatele căutării, iar acum face acest lucru cu ajutorul IA prin „AI Overviews” care apar în partea de sus a rezultatelor căutării. Google permite, de asemenea, utilizatorilor să interacționeze cu un chatbot IA pentru anumite întrebări. Cu toate acestea, Google neagă că acest lucru schimbă în mod semnificativ peisajul căutărilor. Mai degrabă, indică faptul că utilizatorii își îndreaptă atenția către alte site-uri pentru a începe căutările.

Reid explică: „Oamenii caută și accesează din ce în ce mai mult site-uri cu forumuri, videoclipuri, podcasturi și postări unde pot auzi voci autentice și perspective din prima sursă”.

Citind între rânduri, se pare că Google.com nu este neapărat prima oprire a oamenilor pe internet în zilele noastre. Dar asta știm de ceva vreme. În 2022, un director Google a declarat chiar că rețelele de socializare precum TikTok și Instagram erodau produsele de bază ale Google, precum Search și Maps.

„În studiile noastre, aproape 40% dintre tineri, atunci când caută un loc pentru prânz, nu accesează Google Maps sau Search”, a declarat Prabhakar Raghavan, vicepreședinte senior Google, care conducea la acea vreme departamentul de cunoștințe și informații al companiei (acum este șeful departamentului tech al companiei). „Ei accesează TikTok sau Instagram”, a remarcat el.

Google este de asemenea îngrijorat de mult timp că Amazon.com a devenit prima oprire a oamenilor pentru căutări de cumpărături online, iar Reddit.com a devenit prima oprire pentru cercetarea subiectelor de interes.

De-a lungul anilor, compania a încercat să creeze funcții atractive atât pentru consumatori, cât și pentru comercianți, care să atragă mai mulți utilizatori către Google Shopping. Aceste eforturi au inclus coșuri de cumpărături universale, verificări ale stocurilor locale, căutare de oferte, cumpărături din imagini ale produselor de pe site-uri web și multe altele. În 2020, a făcut listările Shopping gratuite pentru comercianți.

Între timp, pe măsură ce utilizatorii se plângeau că calitatea căutărilor Google era în scădere, gigantul american a înregistrat o cerere atât de mare pentru Reddit, încât a adăugat în cele din urmă un filtru „Reddit” pentru a permite utilizatorilor să restrângă rezultatele la căutări relevante. (Acum, filtrul afișează pur și simplu „forumuri”.)

Așadar, poate că există un sâmbure de adevăr în negările Google – nu AI este singura responsabilă pentru dispariția căutării. Căutările în general erau deja pe moarte.

Noua postare de pe blogul Google încearcă, de asemenea, să schimbe puțin regulile jocului în ceea ce privește semnificația pentru site-urile care primesc clicuri de la Google. Acum, în loc să numere clicurile, dorește ca editorii să se gândească la calitatea clicurilor.

Compania afirmă că calitatea medie a clicurilor a crescut și că Google trimite „puțin mai multe clicuri de calitate” către site-uri web decât în urmă cu un an. (Google explică că un clic de calitate este unul în care utilizatorii nu dau rapid clic înapoi – ei rămân și citesc.) Cu toate acestea, Google nu precizează cu cât a crescut acest număr. Compania subliniază doar că, atunci când oamenii dau clic pe sursa afișată de un răspuns AI, sunt mai predispuși să aprofundeze, astfel încât aceste clicuri sunt mai valoroase.

Mai mult, Google prezintă AI ca o oportunitate pentru site-urile de știri de a obține o expunere mai mare, afirmând că „cu AI Overviews, utilizatorii văd mai multe linkuri pe pagină decât înainte”, scrie Reid. „Mai multe căutări și mai multe linkuri înseamnă mai multe oportunități pentru site-urile web de a apărea și de a fi accesate.”

Însă AI, deși este o sursă de referință în creștere, nu compensează încă diferența în ceea ce privește clicurile, conform cercetărilor. Un studiu recent realizat de Similarweb indică faptul că numărul căutărilor de știri pe web care nu generează niciun clic către site-urile de știri a crescut de la 56% (când Google a lansat AI Overviews în mai 2024) la 69% în mai 2025.

Google pare să știe că aceasta este o tendință, deoarece a lansat recent un produs pentru editori care îi ajută să monetizeze traficul în scădere prin alte metode care nu se bazează doar pe publicitate, cum ar fi microplăți sau abonamente la buletine informative.

Faptul că Google promovează acum acest mesaj PR de tipul „AI nu este sfârșitul traficului de căutare!” nu face decât să agraveze situația. Este ca și cum Google ar vrea ca editorii să nu creadă ceea ce le spun propriii ochi – și graficele cu datele agregate–, ci să se consoleze cu faptul că Google trimite în continuare „miliarde de clicuri către site-uri web” în fiecare zi, așa cum susține postarea sa.